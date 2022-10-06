油價連三天上漲 OPEC+決議日減產200萬桶 金價收跌

國際油價連續第三天收漲，5日盤中一度站上三周以來的高點，因石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）同意減產幅度為每日200萬桶，且美國原油庫存下降，且俄羅斯威脅進一步減產。金價5日一度下跌1.5%，因最新數據顯示美國經濟依然保持強勢，可能給聯準會（Fed）更多空間進行大幅升息，以對抗通膨。

油價連續第三天收漲 OPEC+將實施2020年來最大減產幅度

布蘭特原油12月期貨漲1.7%，或1.57美元，攀抵每桶93.37美元，盤中一度觸及每桶93.96美元，為9月15日以來最高。 西德州原油11月期貨漲1.4%，或1.24美元，收報每桶87.76美元，盤中觸及88.42美元的9月15日以來最高。

儘管供給吃緊且受到美國和其他國家反對，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）仍同意將每日減產200萬桶，為2020年來新冠疫情爆發以來最大減產幅度，這可能刺激油價回升。

City Index高級金融市場分析師Fiona Cincotta表示，在減產預期的帶動下，本周油價一直在上漲。

兩大原油指標在過去兩天均大幅上漲。先前市場擔心全球經濟衰退、美國升息和美元走強，油價已從三個月前的每桶120美元跌至約90美元。

Cincotta另指出：「鑒於一些OPEC成員國未能達到生產目標，大規模減產的實際影響會比較小。」

一名知情人士透露，美國曾敦促OPEC+不要減產，認為基本面並不支持減產。美國總統拜登希望汽油價格在11月8日的期中選舉前不要上漲。白宮5日表示，在OPEC「短視」減產後，拜登呼籲政府和國會研究提高美國能源產量並減少OPEC對能源價格控制的方式。

俄羅斯也警告可能進一步減產。該國副總理Alexander Novak表示，美國和其他國家限制俄國石油價格的行動，可能導致該國暫時性減產。他重申，俄國不會向任何對俄國石油實施價格上限的國家出售石油。

另一方面，上周美國原油、汽油和餾分油庫存均下降。這也提振了油價。

美國能源資訊局（EIA）數據顯示，上周原油庫存減少140萬桶，至4.292億桶。汽油庫存下降470萬桶，至2.075億桶；相形下，分析師預測為下降130萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存驟降340萬桶，至1.109億桶，相形下，分析師原估下降140萬桶。

黃金止步兩連漲 Fed政策立場成焦點

現貨黃金5日收跌0.6%，至每英兩1,716.26美元；紐約商品交易所12月黃金期貨下跌0.6%，報每英兩1,720.80美元。

「小非農」ADP就業報告5日數據顯示，美國民間企業9月增聘人數穩定成長，且超越市場預期，而4日公布美國8月職缺數創下近兩年半來最大降幅。交易員擔心Fed在喜憂參半的經濟數據之後，依然維持鷹派立場。

美元走強和美國公債殖利率上漲，也降低了黃金的吸引力。

雖然金價依然在每英兩1,700美元以上，但道明證券大宗商品策略師Bart Melek等人預計黃金將轉弱，因為Fed最終會維持鷹派立場。