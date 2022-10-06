不爽OPEC+減產？美擬放寬對委內瑞拉制裁 增加石油供應

華爾街日報報導，知情人士透露，美國總統拜登準備放寬對委內瑞拉專制政權的制裁，以允許雪佛龍（Chevron）在內的石油公司恢復在那裡生產石油，為可能重新開放美歐市場接受委國出口的石油鋪路。

為換取減輕制裁，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）將恢復與反對派之間中止已久的談判，討論如何在2024年舉行公平公正的總統大選。

根據華爾街報導，美國、馬杜洛政府和部分委國反對派人士也擬定協議，將解凍委國被凍結在美國銀行裡的數億美元資金，以供其支付進口食品、藥物，以及修復受創電網和供水系統的設備。

美國官員警告，此事不見得能順利推展，因為還要看馬杜洛高階幕僚與反對派的談判是否有誠意。如果成功，雪佛龍和其他美國石油服務業者獲准再次赴委挖油，短期內也只能為全球油市增加有限的供應。

知情人士說，美國政策轉彎，可能和委內瑞拉和解，將向市場釋放更多供應即將到來的心理訊號，此際正值沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+同意每日減產200萬桶石油，觸怒拜登政府。

華爾街日報引述萊斯大學拉丁美洲能源專家Francisco Monaldi的說法表示，隨著俄烏戰爭給大宗商品市場帶來重大衝擊，歐洲國家急尋新的能源來源，美國可將與擁有全球最大石油儲量之一的委內瑞拉進行接觸，當成一項較長期的戰略。他說，「如果油價下跌，一切都可能改變」。

但此事也可能踩雷。對馬杜洛政權批評最烈的政敵說，這讓馬杜洛幾乎沒有讓步就能保持對委內瑞拉的威權控制，另一方面，根據Washington Office on Latin America委內瑞拉部門主任Geoff Ramsey，馬杜洛政府裡的部分強硬派人士可能也不支持他「向新自由主義轉向」，他們竭盡全力要讓臨時政府繼續執政。