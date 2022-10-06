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美元恢復強勢 Fed官員繼續鷹派表態

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元周三（5日）從近期的疲軟中再度走強，因為投資人認為美國聯準會（Fed）對利率的激進立場可能不會改變，且舊金山聯準銀行總裁戴利發表鷹派論調後，美國公債殖利率上漲，歐元和英鎊分別貶值至少1%。

美元指數上揚 0.92%至111.07。

美元兌日圓升值0.35%，報144.64日圓。

歐元貶值1.02%，報0.9884美元，寫下9月23日以來最大單日貶值幅度，逆轉周二升值1.7%的走勢。

英鎊貶值1.1%，報1.1344美元，讓連續六個交易日的升值走勢暫歇。在英國首相特拉斯承諾降低債務與國內生產總值（GDP）比後，英鎊小幅擴大跌幅。一周多之前，政府減稅和增加借貸的計畫令市場震驚。

數據顯示，英國上個月的民間領域經濟活動下滑幅度為2021年初以來最大，這也增加了英鎊的壓力。

美國周三公布的ADP全國就業報告顯示，美國9月民間就業增加20.8萬個，高於路透調查的經濟學家的平均預測20萬個，另外，供應管理協會（ISM）公布的美國非製造業PMI數據略高於預期。

此外，聯準會理事傑佛森重申，通膨是決策者的首要目標。舊金山聯準銀行總裁戴利則表示，期貨市場關於2023年降息的猜測是錯誤的。

紐西蘭央行周三連續第五次升息2碼，提醒投資人通膨仍然是央行的主要關注點。

紐元尾盤上漲0.1%，報0.5744美元，盤中早些時候曾跳漲多達1.3%。澳幣接近持平，報0.6502美元。

美國 舊金山 聯準會

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