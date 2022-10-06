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台積電ADR勁揚逾2% 聯電、日月光小幅收紅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（5日）漲跌互見，台積電ADR上漲逾2%，較台北交易股票溢價5.55%。聯電、日月光ADR漲幅不到1%。

道瓊工業指數下跌42.45點，或0.14%，至30,273.87點；標普500指數滑落7.65點，或0.20%，至3,783.28點；那斯達克綜合指數走跌27.77點，或0.25%，報11,148.64。

費城半導體指數漲0.9%，收2,523.61點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.46 +0.55%

中華電 CHT 35.08 -1.16%

台積電 TSM 74.48 +2.29%

聯電 UMC 6.13 +0.66%

資料來源：彭博資訊、外電

指數 台股 台積電

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