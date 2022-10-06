美股小幅收跌 聘僱數據仍穩健 費半漲近1%

美股三大指數5日小跌，扭轉前兩日的漲勢，因就業數據顯示美國聘僱狀況依然強勁，意味著美國聯準會（Fed）將在更長時間內保持較高利率。

道瓊工業指數下跌42.45點，或0.14%，至30,273.87點；標普500指數滑落7.65點，或0.20%，至3,783.28點；那斯達克綜合指數走跌27.77點，或0.25%，報11,148.64。費城半導體指數漲0.9%，收在2,523.61點。

ADP全國就業報告顯示，美國民間企業9月聘僱人數增加20.8萬人，不僅高於8月上修後的18.5萬人，也高於市場預期的20萬人。這表明在Fed調高利率和金融情勢收緊，尚未遏制勞動力需求。

美國供應管理協會（ISM）9月服務業指數也反映勞動市場依然強勁，成長略有放緩但仍優於市場預期。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利5日強調：「通膨存在問題，我們致力於透過進一步升息來恢復穩定物價。路徑已經非常清晰，我們將調高利率，直到進入限制性區間，再保持在那種水準，直至通膨降到接近2%。」

聯邦資金利率期貨的定價顯示，投資人預計Fed將在11月決策會議上連續第四次升息3碼。

美股盤中的本益比為15.9倍，接近歷史平均值，低於今年市場大跌前的約22倍，令投資人覺得市場似乎超賣，因而在尾盤逢低買進，使美股跌勢收斂，但未能收復早盤的失土。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：「對我來說，股市回彈是一個有利的訊號，代表這波反彈可能還有更大的空間。」

標普500指數11個主要類股中有八個收低，公用事業股和房地產股領跌，跌幅分別為2.25%和1.9%。

能源股領漲，漲幅為2.06%，因OPEC+在5日維也納會議上大幅減產，是新冠疫情大流行以來最大的減產規模，在本已供不應求的市場上進一步遏制供給。

個股方面，推特從一年高點回落，收跌1.35%；特斯拉跌3.46%。