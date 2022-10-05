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WTO：明年全球貿易料將大幅放緩 甚至萎縮

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
WTO表示，明年全球貿易成長預期將大幅減緩，甚至有可能萎縮。 美聯社
WTO表示，明年全球貿易成長預期將大幅減緩，甚至有可能萎縮。 美聯社

世界貿易組織（WTO）預測，明年全球商品貿易成長將大幅放緩，甚至萎縮，因能源價格飆漲、利率上揚、食品和肥料成本升高抑制了進口需求。

這個總部位在日內瓦的貿易機構5日表示，今年的商品貿易預期將成長3.5%，高於4月預期的成長3%；但明年成長預期將只有1%，遠低於先前預測的成長3.4%。

WTO表示，其預測存在著高度的不確定性，對今年貿易成長的預測範圍介在2%至4.9%，對明年的預測更是介在-2.8%至4.6%，這意味著明年貿易成長甚至可能出現萎縮。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）警告，應避免訴諸貿易限制來因應供應鏈的脆弱，儘管這樣的反應十分吸引人。

她說：「全球供應鏈的萎縮只會加深通膨壓力，導致經濟成長放緩和生活水準降低。」

伊衛拉說，全球產品和服務的產地需要更加分散，以及降低集中程度，應能提振成長、提高韌性，和透過減少極端氣候事件和本地的影響，來提升長期物價的穩定性。

WTO 和服 通膨

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