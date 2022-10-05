美股道瓊早盤跌逾300點 扭轉前兩日漲勢

美股四大指數5日同步走跌，扭轉前兩日漲勢，道瓊工業指數一度下跌325點，跌破前一個交易日站上的3萬點大關。剛出爐的「小非農」ADP就業報告顯示，美國民間企業9月增聘人數穩定成長，且超越市場預期，反映勞工市場吃緊，聘僱狀況依然強勁。

道指早盤下挫1.07%，隨後跌幅略為收斂；標普500和那斯達克綜合指數均跌逾1%，費城半導體指數跌1.81%，台積電ADR上漲0.77%。

ADP公布，美國民間企業9月聘僱人數增加20.8萬人，從8月的18.5萬人成長，遠高於市場預期的20萬人。

就企業規模而言，中型企業增聘人數最多。就產業別來看，貿易、運輸及公用事業領域增聘最多員工，合計增加14.7萬人。製造業裁減1.3萬名員工，自然資源業及礦業流失1.6萬個工作，金融業裁減1.6萬人。

根據ADP的報告，勞工年薪較去年同期上漲7.8％，但換工作者的年薪漲幅中位數為15.7％，從8月的16.2％下降，為ADP自三年前追蹤此數據來的最大降幅。

交易員仍靜候周五（7日）發布非農就業報告。