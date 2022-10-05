特斯拉、SpaceX、推特 馬斯克的待辦事項愈來愈多了

企圖殖民火星、帶動電動車與自駕車風潮、人機介面革命的馬斯克，在回心轉意要收購推特後，要做的事情又多了一個：扭轉這家社群媒體的頹勢。同時，他勢必將因推特的收購爭議，再度被美國證管會（SEC）盯上。

馬斯克收購推特的態度本周大轉彎，表示願意以4月的440億美元出價完成收購推特。這顯示馬斯克在忙於因應特斯拉和SpaceX的一連串挑戰之際，和推特之間的紛爭得以告一段落。他也是隧道挖掘業者無聊公司（Boring Co）和研發大腦植入科技的神經科學新創公司Neuralink創辦人。

特斯拉和SpaceX已各自遭遇挑戰，特斯拉要努力提高上海廠、柏林廠及德州廠的產能，但全球經濟情勢日漸惡化卻可能衝擊需求。SpaceX在今夏的測試中，其中一具助推器爆炸，旗下的低軌衛星聯網部門「星鏈」（Starlink）距離賺進現金「還很遙遠」。

這位億萬富豪在要買推特之後，工作量無疑會變得更大。

在此同時，他和推特之間的法律爭議或許有望告一段落，但他和證管會的纏鬥卻還沒結束。律師事務所Farrell Fritz企業交易律師Alon Kapen指出，馬斯克在履行申報義務時，有明顯的過失。

馬斯克1月31日開始買進推特股票，申報資料顯示，他在3月14日時已持有超過5%的推特股權，而上市公司投資人須在持股超過5%的十天內揭露，但他一直等到4月4日才揭露，當時他的持股占比已超過9.2%。這個消息激勵推特股價大漲超過25%，Alon Kapen說，這表示馬斯克在3月24日到4月4日期間，能以較低的價碼買進推特票。

證管會原本是要調查馬斯克4月為何未在時限內揭露持股，6月似乎擴大調查範圍，詢問馬斯克為何表明無法推動推特的併購交易，以及為何他未修改之前的申報資料，顯示他正在行使不完成交易的法律權利。

Alon Kapen表示，證管會和馬斯克的往來未必會引發執法行動，但經驗顯示，這可能鼓勵證管會對馬斯克採取強硬立場，遑論馬斯克還曾公開取笑過證管會，這勢必將讓證管會再度盯上他。