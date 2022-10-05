快訊

消防員抓罕見白蛇合照被咬險喪命 主張「因公受傷」求償40萬卻被駁

學生遴選委員要求辭鴻海獨董 台大校長候選人郭大維回應了

亞馬遜已凍結零售部門的人事招聘 因應銷售下滑等逆風

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
亞馬遜將在年底前凍結零售部門的人事招聘。圖／路透社
亞馬遜將在年底前凍結零售部門的人事招聘。圖／路透社

電商巨頭亞馬遜將在年底前凍結零售部門的招聘，顯示該公司為因應網路銷售下滑，正進行人力調整，成為最新一家放緩招募的大型科技公司。

彭博資訊引述知情人士報導，亞馬遜將凍結零售事業辦公室職員的招聘。在此之前的幾個月裡，亞馬遜在該類別開出了數千個職缺。

亞馬遜成為最新一家放緩招聘或裁員的科技巨頭。華爾街日報上月報導，Meta打算透過裁員等手段，降低至少一成的成本。Google母公司字母已要求部分員工，若仍希望留在公司服務，應申請新的職位。Snap公司也已進行裁員。

亞馬遜凍結招聘的行動，並不包含獲利豐厚的亞馬遜雲端服務部門（AWS），和雇用數十萬名藍領勞工的倉儲部門。知情人士表示，亞馬遜打算在年底前關閉職缺，在本月15日接受面試的求職者，仍會收到錄取通知，但將延至明年到職。

亞馬遜在成長放緩之際，決定凍結零售事業的招募。該公司在7月公布銷售下滑，也連續第二季出現淨損，原因是網路門市的需求不比2020年和2021年。在新冠疫情爆發初期，民眾對亞馬遜服務的需求激增，但隨著消費型態回歸疫情前的模式，拖累其銷售下滑。

疫情 電商 亞馬遜

延伸閱讀

獨／蝦皮台灣傳裁員當天拿N+2走人 國泰蝦皮聯名卡不影響

刺激假期採購消費 亞馬遜Prime特賣會即將開跑

美國聯邦交易委員會將調查亞馬遜接連收購iRobot、One Medical是否影響市場競爭

相關新聞

馬斯克回心轉意要買推特後還能反悔嗎？四QA看懂

4月時，媒體頭條是美國億萬富豪馬斯克想以每股54.2美元的價碼收購推特，幾個月後，現在的新聞頭條還是一樣，也顯示馬斯克和...

特斯拉、SpaceX、推特 馬斯克的待辦事項愈來愈多了

企圖殖民火星、帶動電動車與自駕車風潮、人機介面革命的馬斯克，在回心轉意要收購推特後，要做的事情又多了一個：扭轉這家社群媒...

亞馬遜已凍結零售部門的人事招聘 因應銷售下滑等逆風

電商巨頭亞馬遜將在年底前凍結零售部門的招聘，顯示該公司為因應網路銷售下滑，正進行人力調整，成為最新一家放緩招募的大型科技...

莫迪推印度製造 國防恐破洞

印度總理莫迪大力推動國防系統國產化，可能導致這個南亞國家無法進口某些重要軍武系統，從而削弱國防戰力，將更難因應來自中國大陸和巴基斯坦的威脅。

歐元區上月PMI加速萎縮 經濟衰退恐在劫難逃

最新出爐的採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區9月景氣加速沉淪，使該區經濟免於衰退的希望更加渺茫。

創投大咖遺憾 沒押寶特斯拉

71歲的知名創投資本家杜爾（John Doerr）曾有許多成功的投資經驗，例如支持推特、亞馬遜及Google，最近還投資外送平台業者DoorDash、軟體公司Intuit以及健康科技業者Lumeris，但他最大的遺憾之一，就是沒有把握機會，支持一個名叫馬斯克的「野心雄大、有點瘋的創業家」，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。