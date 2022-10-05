歐元區上月PMI加速萎縮 經濟衰退恐在劫難逃

最新出爐的採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區9月景氣加速沉淪，使該區經濟免於衰退的希望更加渺茫。

標普全球公司（S&P Global）5日公布，歐元區9月服務業與製造業綜合PMI終值為48.1，不如初估值48.2，且從8月的48.9加速下滑，並且跌落20個月低點。這項數據進一步低於景氣榮枯線的50，顯示景氣萎縮程度日益加深。

標普全球首席經濟學者威廉森（Chris Williamson）表示：「這項PMI數據顯示商業活動急劇下降，進一步粉碎了歐元區避免衰退的希望。」

他說，這項數據不僅點出經濟不景氣加劇，也反映通膨問題惡化，意味著決策者在力阻通膨升溫時，面臨愈來愈大的硬著陸風險。

物價飆漲（尤其是能源成本走揚）及令人沮喪的經濟前景，使消費者感到憂心，歐元區9月服務業PMI終值降至48.8，低於初估值49.8，寫下2021年2月以來新低。

另一項調查顯示，9月歐元區製造業活動進一步減緩，因為上漲的生活成本危機衝擊需求，而能源急漲也使生產受限。