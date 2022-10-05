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彭博：若OPEC+日減產200萬桶 西德州油價恐叩關100美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
OPEC+今天召開產量策略會議。圖／路透社
OPEC+今天召開產量策略會議。圖／路透社

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的代表透露，OPEC+在5日召開的部長級會議，可能每日減產多達200萬桶，為2020年來最大減產幅度。彭博資訊分析師指出，由於市場仍持懷疑態度，若OPEC+果真每日減產200萬桶，再加上地緣政治緊張升高，西德州油價可能輕易叩關每桶100美元大關。

綜合彭博資訊、路透、華爾街日報（WSJ）及英國金融時報（FT）等媒體報導，消息人士指出，沙烏地阿拉伯和俄羅斯正在推動每天減產超過100萬~200萬桶，減產幅度將分成在未來幾個月內達成，反映OPEC+對全球經濟前景的憂慮程度。

知情人士說，沙國已告知其他國家希望每天減產150萬桶，官員也可能討論每天減產100萬~150萬桶，但還不清楚這個減產幅度是否包含沙國等國的自願超額減產措施。俄羅斯能源部長諾瓦克預料將出席，並支持大幅減產。

WSJ指出，阿拉伯聯合大公國和科威特反對大幅減產，憂心長期減產將損及其提高產能的計畫，特別是阿聯近年已投資數百億美元擴大產能。

值得注意的是，FT報導，這個減產幅度的計算基準，為根據現有產量、而非之前部分成員國始終無法履行的產量目標，這也代表部分產油國不須額外減產、只要維持現有產量，就能達成產量目標。

若OPEC真以這個新基準大幅減產，可能對油價造成重大影響，增添全球經濟遭遇的震撼，並且觸怒美國和其他石油消費國，因為各國都已苦於因應能源成本推升的通膨壓力。

此外，美國持續施壓沙國等產油國抑制油價，以減少俄國的石油收入，而且期中選舉逼近，白宮將不樂見油價上揚。儘管如此，白宮仍表示目前還不考慮擴大釋出戰略儲油。

彭博分析師指出，投資人原先預期減產幅度為每日100萬桶，甚至在妥協後可能更少，還沒充分建立做好準備的部位。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的最新報告顯示，交易員建立的西德州中級原油淨多單降至六周最少，淨空單則增至三周最高。

在此同時，還有報導指出，北約已警告成員國，俄羅斯總統普亭可能會在烏克蘭邊境進行核武試驗，展現動用大規模毀滅武器的意願，這可能讓西德州油價每桶再漲10美元以上。

油價 OPEC 俄羅斯

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