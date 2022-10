英國泰晤士報王室記者Valentine Low的新書'Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown'訂於6日上市,近日在報章連載的摘要已引起王室騷動,尤其是有關哈利和梅根的部分。

新書訪問哈梅的昔日幕僚,發現雙方相互指責的現象。哈梅認為幕僚未善盡職責,沒有出面「擋子彈」,任由外界批評小倆口。幕僚則對哈梅2020閃電宣布脫離王室移居美國,事前不知情感到錯愕,甚至有人當場痛哭,因為這代表失業。