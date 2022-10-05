快訊

18歲以上可接種次世代疫苗了！施打族群擴大 下周二開打

最小重症個案！4天前媽媽檢驗陽性 男嬰出生1天即確診

沒高端！日本開放自由行 認可疫苗新增科興、國藥等5款

日本迎接觀光財 盼外客一年貢獻5兆日圓 彭博盤點好康

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本盼來自外籍觀光客的收入每年可達5億日圓以上。歐新社
日本盼來自外籍觀光客的收入每年可達5億日圓以上。歐新社

日本11日（下周二）起開放自由行，各界寄望能提振經濟。日本首相岸田文雄誓言，要讓入境旅遊收入增加到每年5兆日圓（約345.2億美或台幣1.1兆元）以上。

對使用美元的遊客來說，赴日觀光現在變得份外平易近人，因日圓兌美元匯價今年來大貶約20%，而那裡的通膨大致獲得控制，所以不管是旅館、餐飲或景點，都能找到令人心動的優惠。日本岸田文雄希望日圓貶值能促使外國觀光增加消費，為日本的經濟帶來貢獻。

彭博資訊替外籍觀光客盤點了多項「好康」：例如，在食的方面，日本拉麵店一碗麵5.2美元起跳，加料豪華版大約10美元，但在紐約就要價16美元。在東京進壽司店用餐，加上飲料，大概35美元就夠，但在紐約一家口味不錯、價位合理的日料店，要花上65美元，小費另計。到東京市中心的酒吧喝啤酒，加上小菜，很少超過50美元，花費比起紐約至少少上三分之一。

住的方面，東京的三星級旅館可以找到每晚低於55美元的雙人房，但在曼哈頓，類似房間自180美元起跳。

行的方面，自東京到大阪搭子彈列車約兩個半小時可達，票價102美元左右。兩地相距514公里，大概是波士頓到費城的距離，搭飛機較快，一張機票平均要170美元。東京地鐵依據里程計費，但在主要轉運站之間，票價通常不超過1.4美元，紐約地鐵單程票則是均一價2.75美元。

在旅遊體驗上，東京迪士尼樂園的成人單日門票是54.6美元，僅為佛羅里達州迪士尼世界單日單一主題園區門票起跳價109美元的一半。

就購物買衣服來說，彭博資訊指出，優衣庫門市一件男士襯衫大約21美元，但差不多的襯衫在美國服飾零售商要賣39.9美元。

在日本準備迎接觀光財之際，9月服務業活動小幅成長，主要是新冠病例減少帶動需求回升，加上政府放寬入境旅遊限制致產業前景看好，料可促進經濟加速復甦。

經季節性因素調整後，au Jibun銀行日本9月服務業採購經理人指數（PMI）的終值升至52.2，高於初值的51.9，重返景氣榮枯線50以上。8月PMI為49.5，代表產業活動萎縮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 東京 紐約 岸田文雄

延伸閱讀

譴責北韓頻射飛彈 日相岸田文雄將與拜登通熱線研議

北韓飛彈越過日本上空5年來首見！南韓軍方：為17馬赫極音速飛彈

平壤史上最高紀錄的19萬人動員 只為目睹「他」比賽

G​7領袖全缺席 岸田弔唁外交受挫 安倍遺孀無法原諒兇手

相關新聞

曾陷「肛珠作弊」謠言 西洋棋特級大師被查出「可能作弊」超過百次

國際西洋棋壇9月爆發挪威世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen）認為19歲的美國特級大師尼曼（Hans Niema...

別說學霸就不會搞砸！劍橋高材生當英國財長 為何一場演講竟掀金融市場大屠殺、流血達10兆元？

上任短短一個月的英國財政大臣夸騰一度在國會上主張減稅吸引投資，刺激經濟成長。此論調一出，金融市場負評如潮大崩盤，倘若持續躁進，首相特拉斯的大位恐不保。

半數CEO說考慮六個月內裁員 先從遠距工作者「下手」

一份調查顯示，全球多數企業執行長認為經濟衰退即將來臨，而且遲早會來臨；在美國，接受訪調的執行長中有超過半數表示，考慮在未...

蘋果重塑供應鏈…供應商增加在美生產設施 主要分布加州

蘋果公布的最新供應鏈名單顯示，更多蘋果供應商在美國設立生產設施，且多集中在加州，顯示新冠疫情和地緣政治持續在重塑供應鏈。

日本迎接觀光財 盼外客一年貢獻5兆日圓 彭博盤點好康

日本11日（下周二）起開放自由行，各界寄望能提振經濟。日本首相岸田文雄誓言，要讓入境旅遊收入增加到每年5兆日圓（約345...

馬斯克買下推特下一步？裁員、清假帳號、變西方版微信

經過幾個月的轉折後，馬斯克終於決定要依照原本條件買下推特。巴隆金融周刊、華爾街日報及彭博資訊指出，馬斯克入主推特後，可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。