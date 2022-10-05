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馬斯克買下推特下一步？裁員、清假帳號、變西方版微信

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克終於決定要買下推特，可能推動重大改變，例如裁員、清除假帳號、全面改造推特的功能。路透
馬斯克終於決定要買下推特，可能推動重大改變，例如裁員、清除假帳號、全面改造推特的功能。路透

經過幾個月的轉折後，馬斯克終於決定要依照原本條件買下推特。巴隆金融周刊、華爾街日報及彭博資訊指出，馬斯克入主推特後，可能推動重大改變，用戶應做好準備，以下為馬斯克可能進行的下一步：

1.大裁員、管理階層大洗牌

馬斯克認為，整體推特員工的生產力欠佳。例如，在過去五年投入近40億美元的研發支出後，推特所推出的新功能卻乏善可陳。

因此，若馬斯克大舉裁員，也不必感到意外；推特員工截至去年底共7,500人。馬斯克不管是公開、還是私下的言論，都顯示他跟推特執行長亞格拉瓦（Parag Agrawal）的關係不佳，因此馬斯克可能自已兼任推特執行長，或另尋他人。

2.清除假帳號、鬆綁內容管制

馬斯克曾說，推特必須下市的主因之一是，掃蕩假帳號會使用戶數字「變不好看」，難以用上市公司的身分存續。他還希望對假帳號以外的所有人與那些明確宣揚暴力者，撤銷永久禁令，因為他認為這項禁令「在道德上是錯誤的，而且相當愚蠢」。

3.全面改造推特的應用程式（App）功能

馬斯克說，他收購推特後，希望把這個平台改造為「無所不包的ＸApp」，而他5月曾說，中國大陸的微信對推特來說是個不錯的模式，他也希望西方市場擁有一個無所不包的類似App，不僅具備全面的支付能力，還有先進的傳訊功能、內容創作者分潤的機制、以及易於使用的介面。

推特也正在進行馬斯克提倡的一項改變：增加編輯鍵，推特上月表示內部正在測試，讓用戶在發文後30分鐘內編輯幾次的內容。而馬斯克可能還會允許推特用戶發更長的推文。

4.降低對廣告的依賴

馬斯克曾說，他希望推特減少對廣告的依賴，並轉向較偏向訂閱的商業模式；推特去年約90%營收來自廣告。

5.先私有化再上市

根據華爾街日報5月報導，馬斯克告訴潛在投資人，他可能會在幾年後讓推特再度上市。此舉有如私募股權公司的做法，先私有化，在聚光燈以外的地方進行整頓，然後再上市。

6.開源推特的演算法

馬斯克在一場TED演講中，建議開源推特的演算法，意味著該公司以外的人也能檢視並推薦如何修改。

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