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全球主要央行升息潮 9月的腳步是20年來最快

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球主要央行9月升息速度是20年來最快。圖為美國聯準會。路透
全球主要央行9月升息速度是20年來最快。圖為美國聯準會。路透

上個月，主要已開發國家的央行以至少20年來未見的速度升息，加緊對抗數十年來最嚴重的通膨，幾乎看不到放鬆的跡象。

在十種交易量最大的貨幣裡，負責監管其中八種貨幣的央行9月都調升利率，升幅共達550個基點，十國集團（G10）央行2022年升息幅度因此達到1,850個基點。

Generali研究主管Vicent Chaigneau在季度展望中表示：「可以肯定的是，各國央行專注於消滅通膨怪獸。但通膨落後於經濟周期。通膨周期裡的滯後現象，使各國央行在抗通膨道路上有停留過久，政策過度調整的風險。」

投資人擔心主要央行升息過快且過高恐致成長受創，已導致市場在第3季出現波動，並為未來一個月蒙上陰影。

跡象表明，部分人士期待央行放緩腳步。在9月22日升息兩碼後，挪威預期未來升息幅度較小。9月初調升利率至七年高點的澳洲央行，10月升息幅度意外小於預期。

新興市場，升息周期即將結束的跡象更加明顯。18家央行裡，9月有10家升息，升幅是600個基點，遠低於6月和7月都升息超過800個基點的單月紀錄。

根據統計，新興市場央行今年來升息6,340個基點，為2021年2,745個基點的兩倍多。已開發國家和新興央行今年共升息8,190個基點。

M&G Investments新興市場債務主管Claudia Calich說：「新興市場遠遠領先許多已開發國家的央行，如美國聯準會、歐洲央行和英國央行。從利率的角度看，我們正接近緊縮周期的尾聲。」

通膨 新興市場 挪威 央行

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