南非央行估今年通膨仍高於目標 暗示會再升息

南非央行4日預估，公用事業商Eskom實施的限電措施，將使今年經濟成長率少掉約1個百分點，並且暗示可能會進一步升息，以壓低通膨。

Eskom今年實施的限電程度已達到前所未見水準，主因是煤電廠的可靠度降低，因而始終難以滿足需求。南非央行在10月貨幣貨幣政策評估報告裡估算，這些限電措施將使今年經濟成長率少掉約1個百分點，減損幅度也比上次報告的預估多了0.4個百分點。

該央行9月預測，今年經濟將成長1.9%，低於稍早前預估的2%。央行指出，雖然經濟持續復甦到新冠疫情前的水準，但國內通膨上漲、電力供應惡化，都可能加重下行壓力。

南非央行預期，今年通膨率將趨緩至6.5%，仍高於該央行3%~6%的目標區間，暗示可能需要進一步升息，以達成穩定而更低的通膨率。南非央行上月再度升息3碼至6.25%。