紐西蘭央行升息2碼 暗示還會再升
紐西蘭央行5日升息2碼，並暗示未來還會進一步調高利率，以遏制頑強的高通膨。
紐西蘭央行貨幣政策委員會5日決議，調高基準的官方現金利率（OCR）2碼至3.5%，符合多數經濟學家預期，為一年前啟動緊縮循環以來連續第八次升息。會議紀錄顯示，央行委員會討論是否升息3碼，但最終仍決定升息2碼。
紐國央行的決策聲明表示：「委員會同意，繼續以維持物價穩定、並幫助在最大程度上促進持續就業的步調，緊縮貨幣情勢，依然適當。」「核心消費者物價通膨太高，勞動資源稀缺。」
央行也說，若紐元持續走貶，將在可預見的時間範圍內，引發通膨進一步上行的風險。紐元兌美元匯率5日盤中升值0.6%，報1紐元兌0.5769美元。
紐國央行正展開1999年來推出OCR以來最激進的緊縮循環，以抑制居高不下的通膨；該國第2季通膨率衝上32年來最高的7.3%。
該央行在過去12個月升息3.25個百分點（13碼）後，如今必須權衡紐元走軟引發新一波通膨壓力的風險、以及升息對房市和經濟成長所造成的衝擊。
紐國央行的升息步伐在全球央行數一數二快，但美國聯準會（Fed）9月升息3碼，將聯邦資金利率區間調高至3%~3.25%，拉近差距。美國大幅升息且預料將進一步緊縮，已提振美元匯價，對紐元等貨幣匯率造成壓力。
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