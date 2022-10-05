五角大廈：協助台灣建構完整的自我防衛能力

美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）3日晚間在美台國防工業會議發表演說，根據事後公布的講稿，羅伊爾強調對台海和平穩定的承諾，以及台灣擁有完整自我防衛能力的重要性。

羅伊爾表示，中國大陸對台灣的施壓行動可預見會更多，五角大廈高度關注這些破壞穩定的軍事行動、台灣面對未來危機的應變能力，以及美軍在該區域行動。

羅伊爾表示，美國對台海和平穩定的承諾依然至關重要，綜合台灣面臨的威脅增加，以及美國支援烏克蘭的經驗，美國依據台灣關係法所做的承諾，是要確保台灣擁有完整的自我防衛能力，符合台灣自己的規畫和改革，且足以在多個領域應對一系列突發狀況。

所謂完整的自我防衛能力，羅伊爾表示，包含武器和服務都符合台灣所規畫的軍事改革（包含組織、訓練和裝備），美台的安全合作也要圍繞在基礎能力和能力建構、現代化和持久性來與時俱進。

羅伊爾提出，台灣應建立具備綜合系統與能力的「殺傷鏈」，不僅使台灣聯合部隊能互通，還是對抗擁有優勢的侵略者的島嶼防禦；目前五角大廈正在進行這項工作。

此外，羅伊爾說，美國的承諾也包含美軍自己要維持能力，來抵抗任何危及台灣人民安全的脅迫行徑。