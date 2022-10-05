快訊

印度喜馬拉雅山區傳雪崩意外！至少10死、11人失蹤

韓國瑜大鬧「綠營天庭」後困五指山 誰是他的政壇唐三藏

台語唱將高向鵬跌倒昏迷1年驚傳過世 享壽67歲

五角大廈：協助台灣建構完整的自我防衛能力

聯合報／ 記者張文馨／維吉尼亞州里奇蒙市即時報導

美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）3日晚間在美台國防工業會議發表演說，根據事後公布的講稿，羅伊爾強調對台海和平穩定的承諾，以及台灣擁有完整自我防衛能力的重要性。

羅伊爾表示，中國大陸對台灣的施壓行動可預見會更多，五角大廈高度關注這些破壞穩定的軍事行動、台灣面對未來危機的應變能力，以及美軍在該區域行動。

羅伊爾表示，美國對台海和平穩定的承諾依然至關重要，綜合台灣面臨的威脅增加，以及美國支援烏克蘭的經驗，美國依據台灣關係法所做的承諾，是要確保台灣擁有完整的自我防衛能力，符合台灣自己的規畫和改革，且足以在多個領域應對一系列突發狀況。

所謂完整的自我防衛能力，羅伊爾表示，包含武器和服務都符合台灣所規畫的軍事改革（包含組織、訓練和裝備），美台的安全合作也要圍繞在基礎能力和能力建構、現代化和持久性來與時俱進。

羅伊爾提出，台灣應建立具備綜合系統與能力的「殺傷鏈」，不僅使台灣聯合部隊能互通，還是對抗擁有優勢的侵略者的島嶼防禦；目前五角大廈正在進行這項工作。

此外，羅伊爾說，美國的承諾也包含美軍自己要維持能力，來抵抗任何危及台灣人民安全的脅迫行徑。

美國 美軍 台海

延伸閱讀

美6年資助中國研究2890萬美元 眾議員誓言終止

美台國防工業會議 美國防部憂中共永不放棄動武

因應台海威脅 美國務院官員承諾加速軍售交付

美國太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力突破

相關新聞

最新最先進！美國海軍最強航母「福特號」出航加入盟國部署

美國海軍最新、最先進的航空母艦「福特號」（USS Gerald Ford）4日從維吉尼亞州的諾福克（Norfolk）出航...

CIA局長：兩岸衝突風險將逐年上升

美國中央情報局（ＣＩＡ）局長伯恩斯近日接受專訪時表示，由於習近平指示共軍在二○二七年前為犯台做好準備，二○二○年代接下來...

五角大廈：協助台灣建構完整的自我防衛能力

美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）3日晚間在美台國防工業會議發表演說，根據事後公布的...

傳拜登私下向民權領袖表態 將於2024年尋求連任

美國NBC新聞4日報導，美國總統拜登9月在白宮的一場私下談話告訴民權運動領袖、非裔牧師夏普頓（Al Sharpton），...

拜登政府祭最嚴新規 禁美國高科技流入中企

為了遏止北京發展新世代武器及自動化大規模監視系統的野心，拜登政府已經推出一系列防範措施；但紐約時報引述多位知情人士報導，...

內州不「藍」了？民主黨憂拉丁裔選民不去投票

為了幫民主黨候選人拉票，內華達州「廚工工會」(Culinary Workers Union)會員上周在拉斯維加斯東區勞工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。