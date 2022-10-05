美元走貶 歐元英鎊升值逾1% 市場預期央行放慢緊縮步伐

美元兌大多數主要貨幣4日下跌，因為在澳洲央行升息幅度低於預期後，市場如今猜測各國央行將放慢緊縮步伐，投資人減少聯準會（Fed）升息的押注。澳幣同日貶值0.2%，報0.6503美元。

追蹤一籃子六種主要貨幣對美元的DXY美元指數跌1.4%至110.20。

歐元4日升值1.6%，報0.9978美元，從9月26日創下的20年低點0.9528美元反彈，而英鎊強勁升值1.2%，報1.1456美元，從紀錄低點1.0327美元回升。日圓貶0.3%，報144.13美元。

英國公債市場復歸平靜，緩解了英鎊的壓力。英國央行在3日聲明中，重申其購買長天期英國公債的意願，負責監督債券市場的英國債務管理辦公室負責人接受路透採訪時表示，市場是有韌性的。

一些策略師表示，美元和殖利率的走勢似乎部分反映了市場參與者對利率前景的看法。投資人希望，最近對經濟成長的擔憂，可能足以迫使Fed和其他央行在對抗通膨方面變得沒那麼激進。

Corpay公司的首席市場策略師沙莫塔（Karl Schamotta）說：「我們看到整個金融市場的利率預期下降，原因是澳洲央行的升息幅度意外低於預期。」

他說：「從全球市場參與者的角度來看，這在某種程度上猶如礦坑裡的金絲雀。各界正在降低他們對Fed和其他央行的預期，這確實迫使人們賣出美元，買入對風險敏感的資產。」

此外，經濟數據顯示，美國8月的職缺數量降至1,005.3萬個，是近兩年半來的最大降幅。沙莫塔對此表示：「職缺降幅遠超出預期，使我們有理由認為Fed的緊縮路徑正要接近尾聲。」

美國公債10年期殖利率下降6.6個基點，至3.585%。

日圓匯率維持在145日圓兌1美元之下。日本財務大臣鈴木俊一3日重申，若「急劇且單方面」的日圓走勢持續，當局隨時準備「果斷」出手干預。