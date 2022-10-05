快訊

回應北韓挑釁 南韓與美國向東海發射4枚地對地導彈

專訪／執政黨靠網軍名嘴擦粉 韓國瑜：這是我們要的台灣嗎

3學者獲諾貝爾物理學獎 超級電腦、量子加密通訊皆靠他們奠基

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美光宣布 將投入1,000億美元在紐約蓋超級晶圓廠

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美光科技周二宣布，將在美國紐約州投資高達1,000億美元建晶圓廠。美聯社
美光科技周二宣布，將在美國紐約州投資高達1,000億美元建晶圓廠。美聯社

美國最大記憶晶片製造商美光科技（Micron Technology）周二宣布，計劃在紐約上州地區投資高達1,000億美元建廠，增產記憶體晶片。

總部在愛達荷州樹城市的美光說，這代表紐約州歷來最大的民間投資案，在紐約州克雷市的第一階段投資是200億美元，將成為美國本土最大半導體設施，生產晶片供貨行動裝置、資料中心和電動車。

這座所謂的超級晶圓廠將為紐約州創造大約50,000個工作機會，包括9,000個高薪的美光職缺。美光預期紐約州將回報價值55億美元的激勵措施。

新廠是美光未來十年將DRAM產量提高到占該公司全球產出40%的戰略其中一環。

根據美光，廠址準備工作明年開始，2024年起施工，2026-2030年間開始運作，配合產業需求逐漸增產。這座晶圓廠最終將有四座60,000平方英呎的無塵室。

美光做出建廠承諾之前，美國政府8月通過晶片和科學法（CHIPS and Science Act），將投入520億美元以提振國內半導體的研發。

美光執行長梅羅塔表示，對美國總統拜登政府將晶片和科學法列為優先要務「深表感激」：「今日，全球僅2%的記憶體在美國生產，但我們將改變現況。」

美光

延伸閱讀

因應台海威脅 美承諾對台不對稱和日常軍需兼顧

美堵陸科技發展 祭最強殺招

美多重資產 力抗波動

南亞科9月營收32.06億元 為75個月新低

相關新聞

道指2天漲1500點 史指走勢2年最佳

因華爾街前一交易日大幅反彈，加上債券殖利率繼續下跌，美股4日繼續飆升。

聯合國：激進升息恐釀大風暴

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）警告，若美國聯準會（Fed）和其他央行繼續升息，可能會把全球經濟推入衰退，接著將陷入...

橋水基金創辦人達里歐完成交棒計畫 放棄控制權、辭CIO

橋水基金4日表示，「避險基金天王」達里歐（Ray Dalio）已放棄這個自己一手打造的全球最大避險基金控制權，將其未來和...

美光宣布 將投入1,000億美元在紐約蓋超級晶圓廠

美國最大記憶晶片製造商美光科技（Micron Technology）周二宣布，計劃在紐約上州地區投資高達1,000億美元...

油價大漲3%站回90美元 傳OPEC+考慮日產量減少200萬桶

國際油價周二（4日）大漲3%，是連續第二日飆高，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）表示，考慮將產量配額至多減少每日20...

道瓊漲逾800點！標普創兩年最大單日漲幅 延續強勢開局

美股三大指數周二（4日）連續第二天收高，道瓊工業指數大漲逾800點，標普500指數更創下兩年來最大單日漲幅，延續第4季的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。