美光宣布 將投入1,000億美元在紐約蓋超級晶圓廠

美國最大記憶晶片製造商美光科技（Micron Technology）周二宣布，計劃在紐約上州地區投資高達1,000億美元建廠，增產記憶體晶片。

總部在愛達荷州樹城市的美光說，這代表紐約州歷來最大的民間投資案，在紐約州克雷市的第一階段投資是200億美元，將成為美國本土最大半導體設施，生產晶片供貨行動裝置、資料中心和電動車。

這座所謂的超級晶圓廠將為紐約州創造大約50,000個工作機會，包括9,000個高薪的美光職缺。美光預期紐約州將回報價值55億美元的激勵措施。

新廠是美光未來十年將DRAM產量提高到占該公司全球產出40%的戰略其中一環。

根據美光，廠址準備工作明年開始，2024年起施工，2026-2030年間開始運作，配合產業需求逐漸增產。這座晶圓廠最終將有四座60,000平方英呎的無塵室。

美光做出建廠承諾之前，美國政府8月通過晶片和科學法（CHIPS and Science Act），將投入520億美元以提振國內半導體的研發。

美光執行長梅羅塔表示，對美國總統拜登政府將晶片和科學法列為優先要務「深表感激」：「今日，全球僅2%的記憶體在美國生產，但我們將改變現況。」