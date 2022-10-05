台積電ADR大漲5% 聯電、日月光猛飆7%
台股ADR周二（4日）跟隨美股大漲，在費半指數強漲逾4%的帶動下，台積電ADR勁揚超過5%，較台北交易股票溢價擴大至7.71%。聯電、日月光ADR更猛飆超過7%。
道瓊工業指數上漲825.43點，或2.8%，報30,316.32點；標普500指數上漲112.5點，或3.06%，收於3,790.93點；那斯達克綜合指數上漲360.97點，或3.34%，至11,176.41點。
費城半導體指數漲106.80點，或4.46%，至2,500.11點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.43 +7.52%
中華電 CHT 35.49 -0.06%
台積電 TSM 72.81 +5.14%
聯電 UMC 6.09 +7.41%
資料來源：彭博資訊、外電
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