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油價大漲3%站回90美元 傳OPEC+考慮日產量減少200萬桶

經濟日報／ 編譯葉亭均／即時報導
國際油價周二（4日）大漲3%，是連續第二日飆高。路透
國際油價周二（4日）大漲3%，是連續第二日飆高。路透

國際油價周二（4日）大漲3%，是連續第二日飆高，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）表示，考慮將產量配額至多減少每日200萬桶，是先前預期的兩倍；金價回升至每英兩1,700美元之上，因疲軟的美國數據推動貴金屬市場氛圍轉變。

油價大漲3% 傳OPEC+考慮產量調降每日200萬桶

布蘭特原油12月期貨結上漲2.94美元，漲幅3.3%，算價報每桶91.80美元；西德州原油11月期貨上漲2.89美元，漲幅3.5%，收報每桶86.52美元。

彭博資訊報導，OPEC+與會代表說，考慮在周三召開會議時討論將日產量配額下調200萬桶，以及日產量減少100萬-150萬桶的可能性。這高於3日傳出討論每日100萬桶的減產幅度。

此舉將擠壓石油市場的供應，能源公司主管和分析師表示，由於需求健康，缺乏投資和供應問題，油市已經很吃緊了。

Fitch Solutions在一份報告中表示：「我們預期將進行大幅減產，這不僅有助於緊縮市場基本面，而且將向市場發出一個重要訊號。」

科威特石油部長表示，OPEC+將做出適當的決定，以保證能源供應，並為生產者和消費者的利益服務。

金價上漲逾1% 站回1,700美元

金價周二上漲超過1%，觸及三周最高，因美元和美國公債殖利率回落，投資人寄望美國聯準會（Fed）能夠採取不那麼激進的升息方式。

現貨黃金價格上漲1.5%，至每英兩1,723.99美元，為9月13日以來最高；美國黃金期貨攀升1.7%，至每英兩1,730.50美元。

美國10年期公債殖利率下滑，美元回軟，使黃金對其他貨幣持有者來說價格更低。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「市場在消化關於聯準會將稍微退縮一點的預期，這就是黃金和白銀回升的原因。」

展望後市，周五將公布的美國非農就業數據可能會為Fed緊縮政策的展望提供更多的線索。Haberkorn說：「如果就業數據比預期的要弱，黃金將反彈。如果數據比預期強得多，市場可能會認為Fed將繼續升息。」

現貨白銀上漲1.2%，至每英兩21.01美元的逾三個月最高，此前一個交易日創下2008年以來的最佳單日表現。

白金上漲2.8%，至928.00美元，鈀金攀升3.9%，至五個月最高的2,306.71美元。

美國 金價 OPEC

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