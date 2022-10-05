道瓊漲逾800點 標普創兩年最大單日漲幅 延續強勢開局

美股三大指數周二（4日）連續第二天收高，道瓊工業指數大漲逾800點，標普500指數更創下兩年來最大單日漲幅，延續第4季的強勢開局，主要是此前公布的美國經濟數據趨軟，且澳洲央行升息幅度比預期低，激起市場對美國聯準會（Fed）可能放慢貨幣緊縮步伐的希望。

道瓊工業指數上漲825.43點，或2.8%，報30,316.32點；標普500指數上漲112.5點，或3.06%，收於3,790.93點；那斯達克綜合指數上漲360.97點，或3.34%，至11,176.41點。費城半導體指數漲106.80點，或4.46%，至2,500.11點。

道瓊和標普500指數創下2020年4月以來最大兩日漲幅，標普500指數則創下2020年5月以來最大單日漲幅。

雖然勞動力需求仍然相當強勁，但美國8月職位空缺創下近兩年半來最大降幅，這顯示Fed透過緊縮貨幣政策來抑制通膨的行動，正對經濟發展產生影響。

澳洲央行4日宣布升息25個基點，幅度意外低於預期。在這輪全球緊縮貨幣政策周期中，澳洲央行的現金利率在幾個月內經六次升息後攀抵九年來最高。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，澳洲央行是第一個認識到在今年激進升息後，如今是時候放緩腳步的主要央行，「市場寄望Fed在第4季的某個時間點會說同樣的話，不是停止升息，只是放慢步伐，這便是市場反彈的深層原因」。

儘管如此，Fed理事Philip Jefferson表示，通膨是Fed面臨的最嚴重問題，解決這個問題「可能需要一些時間」。

在美國就業數據趨疲和澳洲央行的意外行動之後，美國10年期公債殖利率連續第二天下滑，連帶使對利率敏感的科技股上漲。當資金成本上升時，科技股和其他成長股的估值會下降。

Triple D Trading Inc.創始人兼市場結構分析師Dennis Dick表示，當兩周後財報季拉開帷幕，利率上升的影響可能會反映在企業業績中。

他說：「我們仍然處於一個比較艱難的時期，我真的認為這個財報季不會很好。如果有一家大企業發出預警，可能會很快終結這波反彈。這不是新的牛市的開始，真的只是一輪釋然性反彈。」

個股方面，推特躍漲22.24%，成為4日漲幅最大的標普500指數成分股，因申報文件顯示，馬斯克提議繼續以每股54.20美元的原始出價來收購推特，這標誌著一場即將對簿公堂的法律大戰結束。

在消息傳出前，特斯拉股價曾上漲約6%，但隨後立即收斂，終盤收漲2.90%。

科技巨頭4日領漲，亞馬遜攀升4.5%，微軟跳漲3.38%，蘋果上揚2.56%，Google母公司Alphabet上漲3.04%。

電動汽車製造商Rivian跳升13.8%，此前該公司表示，第三季生產了7,363輛汽車，比上一季增加了67%，並維持2.5萬輛的全年產量目標不變。