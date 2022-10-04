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美股道瓊早盤大漲逾700點 收復3萬點大關

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數今（4）日開高走高，早盤均漲逾2%，延續前一日漲勢，其中道瓊工業指數大漲550點。歐新社
美股三大指數今（4）日開高走高，早盤均漲逾2%，延續前一日漲勢，其中道瓊工業指數大漲550點。歐新社

美股四大指數今（4）日開高走高，延續前一日漲勢，其中道瓊工業指數大漲逾700點，收復3萬點大關，費半指數和台積電ADR更猛，漲幅至少4%。投資人押注各國央行也將跟進，被迫放慢貨幣緊縮步伐，美國公債殖利率回落，提振大型成長股和科技股。

道指早盤勁揚逾700點，或2.6%，標普500和那斯達克綜合指數各漲2.4%和2.8%，費城半導體指數漲4.23%，台積電ADR勁揚3.95%。

前一日公布的製造業數據也不如市場預期，顯示升息正抑制商品需求。

美國公債殖利率回落，主因市場押注Fed將放慢激進升息的步調。澳洲央行同日宣布的升息幅度僅為外界預期的一半，投資人押注各國央行也將跟進，被迫放慢貨幣緊縮步伐。

指數 美國 美股

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