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印度iPhone 4到8月出口額突破10億美元 今年度有望翻倍

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
彭博資訊報導，印度製iPhone截至明年3月的本年度出口額有望達到25億美元，幾乎是去年的兩倍。路透
彭博資訊報導，印度製iPhone截至明年3月的本年度出口額有望達到25億美元，幾乎是去年的兩倍。路透

知情人士透露，蘋果公司（Apple）在印度製造的iPhone系列手機，自4月以來的五個月期間出口額已超過10億美元，反映在莫迪政府鼓舞下，這個南亞國家正穩步崛起成電子製造業大國。

彭博資訊報導，按當前的出口速度，印度製iPhone截至明年3月的本年度出口額有望達到25億美元。知情人士說，這幾乎是去年出口額13億美元的兩倍。蘋果從2017年開始在印度生產iPhone，而印度製iPhone手機主要外銷歐洲和中東地區。

儘管印度只占蘋果所有iPhone產能的一小部分，但出口額卻持續攀升，跡象顯示印度總理莫迪致力將印度打造成世界工廠、作為中國大陸替代選項的計畫有所進展。

蘋果長期都靠大陸工廠製造大部分iPhone手機，受中美衝突及當地全國性封控措施衝擊，這家科技巨頭如今正在探索替代製造重鎮。

印度 蘋果 Apple iPhone

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