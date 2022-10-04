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布林肯的南美行 訪視三國打關係

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國國務卿布林肯近日雖出訪南美洲，但美國仍未任命許多拉美國家大使，讓外界擔心。（Photo from @SecBlinken on Twitter）
美國國務卿布林肯近日雖出訪南美洲，但美國仍未任命許多拉美國家大使，讓外界擔心。（Photo from @SecBlinken on Twitter）

移民、毒品等問題，讓美國仍要關心南美洲各國的發展！美國國務卿布林肯3日宣布將展開為期一周的南美洲訪問，將拜訪哥倫比亞、智利與秘魯3國，也將會在美洲峰會關注移民藥物走私、後疫情復甦與委內瑞拉危機等議題。外媒分析，美國雖然將戰略中心轉往中國與俄羅斯，但仍要提防兩國挖角後院。

訪問南美左派國家

根據《半島電視台》報導，布林肯3日就到了南美洲訪問，首站抵達哥倫比亞，會見今年剛當選、也是哥倫比亞歷史上首位左翼總統裴卓。《半島》駐地記者雷派提分析，美國與過去偏右哥倫比亞政府關係不錯，希望能繼續維持兩國在打擊毒品的合作，但裴卓先前曾表示過去打擊毒品的戰爭失敗，美國需要努力說服他繼續合作。

哥倫比亞是南美洲古柯鹼產量最多的地方，但裴卓上任後就與美國交惡的委內瑞拉總統馬杜羅恢復邦交，兩國邊境原本因委國內亂而封鎖，如今也因恢復邦交重新開放，美國哥倫比亞大使館對此表示非常關切，尤其是邊界的武裝團體與難民。

總統多支持度低

《半島》分析，美國此次出訪主要是對外展示美國依舊在意該區的發展，由於中國在南美洲的動作頻頻，也讓美國警覺需要回防。布林肯訪問的第二站將會來到智利，與該國有史以來最年輕的總統波里克會面，而波里克正因推動社會改革未得民心，修憲公投也未通過，支持度一路下滑。

布林肯最後一站將來到祕魯，並在美洲峰會的大會發表有關俄烏戰爭的相關論述，並與該國左翼總統卡斯提歐見面，卡斯提歐如今也是支持度低迷，並面臨國會彈劾的政治風暴。美國國務院聲明表示，將會與卡斯提歐談有關經濟、民主發展與環境等議題。

雖然拜登政府想兼顧南美洲外交關係，但《NBC新聞網》提到，美國仍未任命尼加拉瓜、巴西、巴拿馬、烏拉圭、薩爾瓦多等國家的大使，有些是因為國會程序拖延，也有些是拜登尚未提名，前國務院官員方斯沃斯擔心，如此拖延恐不利美國鞏固多年以來視為後院的拉丁美洲國家互動的基礎。

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