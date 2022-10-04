瑞信兩次踩雷埋危機 巴隆：不致引發銀行骨牌效應

瑞士信貸（Credit Suisse）傳出可能陷入財務危機，儘管該銀行大力澄清，但市場難掩憂心，擔心瑞信成為「下一家雷曼」，致使2008年金融海嘯重演。

不過，巴隆周刊認為，瑞信危機引發的蔓延風險不高，不會引發美國銀行業倒成一片的骨牌效應。

瑞信集團的ADR 3日隨著美股大盤反彈，但仍處在近52周低點。造成這次財務危機疑雲，來自瑞信去年連踩兩次投資地雷的後遺症，第一是英國供應鏈融資公司Greensill破產，讓瑞信遭受100億美元的巨大損失；第二是Archegos基金爆倉事件，瑞信據傳在其中曝險部位超過200億美元，損失55億美元。這兩次踩雷也讓瑞信管理層人事改組。

這些也不是新問題。瑞信在接近一年前，在歷經一連串打擊後承諾整頓公司。此前，瑞信也為莫三比克債券醜聞案，以4.75億美元與美國證管會和解。

儘管瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）上周在一份備忘錄中強調該銀行手頭上有充足現金、強大的資本基礎與流動性不為，然而市場依然不安，使得瑞信的信用違約交換（CDS，為瑞信債務違約提供保險的工具）利差擴大至2008年金融危機以來的最糟糕水準。

瑞信的CDS利差擴大，顯示投資人認為押注瑞信的風險愈來愈大，瑞信CDS利差今年來擴大的幅度超過其他歐洲銀行同業與美國的銀行，華爾街日報指出，為瑞信風險較高次級債務進行保障的成本比一周前飆高逾27%。

獨立投資研究刊物The Bear Traps創辦人Larry McDonald表示：「我腦海浮現可能是與雷曼兄弟倒閉相比擬，但瑞信的規模和重要性，讓這樣的情節不太可能發生。」

這為看法向來悲觀的人士表示：「瑞信不是雷曼兄弟，但它與貝爾斯登（Bear Stearns）不相上下。」貝爾斯登曾是全美第五大券商，在2008年因次貸風暴而嚴重虧損，瀕臨破產，最後被摩根大通收購。

儘管瑞信不會是雷曼兄弟，但隨著俄烏戰爭紛擾、歐洲面臨能源危機、經濟衰退逼近，加上公債價格下跌，瑞信搖搖欲墜的景象在成行。

KBW分析師哈利特（Thomas Hallett）警告說，瑞信的市值已跌破100億瑞郎，是個「令人擔憂的跡象」，「我們擔心現在負面消息循環會吞噬瑞信，就像德意志銀行在2016年一樣…補充資金基礎、大規模削減成本的計畫和投資銀行部門大幅度縮編，是穩定投資人認真和讓該銀行重返中長期獲利的唯一道路。」

哈利特估計瑞信將需要約60億瑞郎資金，其中三分之二來自「高度稀釋的資本籌資」，這代表股價會進一步下跌。瑞信對此不願置評。

好消息是，瑞信的困境顯然不足以產生讓美國銀行倒成一片的骨牌效應。在瑞信近期爆發虧損的期間，美國銀行業者依然每季都獲利，就連參與Archegos的高盛、摩根士丹利等大型銀行，也沒有受到衝擊。

花旗集團分析師Keith Horowitz表示：「目前的情況和2007年截然不同，因為從資本面和流動性來說，資產負債表基本上是不同的，我們很難見到系統性的情況。」他說，銀行當前手上有更多現金，為信用風險提撥更多準備金，而且對短期資金的依賴比以往更少。