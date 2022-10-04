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澳洲央行意外偏鴿！宣布只升息1碼 澳幣應聲重貶1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
澳洲央行4日宣布升息1碼，不如市場原先預期的升息1碼。路透
澳洲央行4日宣布升息1碼，不如市場原先預期的升息1碼。路透

澳洲央行4日宣布升息1碼，讓原先預期升息2碼的投資人大感意外，消息引發澳幣急貶、澳洲公債殖利率急挫。

澳洲央行在連續四個月各升息2碼後放慢升息腳步，4日只升息1碼，將現金利率調高至2.6%。在彭博資訊訪調的28名經濟學家中，只有7人預估升息1碼。

澳洲央行總裁洛威在會後聲明中表示：「現金利率在短期內已大幅提高。委員會依然決心致力於讓通膨回到目標值，並且會盡一切所能達成。」

消息出爐後，澳幣應聲重貶1%，不過稍後貶幅收斂至0.38%，報1澳幣兌0.6491美元；澳洲3年期公債殖利率大跌58個基點。

星展銀行駐新加坡高級外匯策略師Philip Wee表示：「意外地偏鴿派。我們明白2023年成長展望是個疑慮，但我們沒料到會這樣回應。」

澳洲決策者留意到家庭領域債務負擔為全球最高，房貸浮動利率盛行，代表升息帶來的影響尤其大。

澳洲先前已連四個月升息2碼，加入全球央行緊縮政策的行列以控制不斷上升的通膨。雖然洛威在9月就暗示大幅度升息的作法可能告一段落，但鷹派的聯準會促使經濟學家原先預期澳洲央行在回歸至較正常的緊縮步調前，還會再進行一次較大幅度的升息。

洛威表示：「委員會預期未來時期還會進一步升息，密切監視全球經濟、家庭支出、薪資與價格設定行為。」

澳洲 通膨

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