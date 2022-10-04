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瑞信將引發金融危機？伊爾艾朗：我不認為這是雷曼時刻

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
安聯首席經濟顧問伊爾艾朗3日談及瑞士信貸說，不認為這是雷曼時刻。路透
安聯首席經濟顧問伊爾艾朗3日談及瑞士信貸說，不認為這是雷曼時刻。路透

市場極度擔心瑞士信貸（Credit Suisse）的財務危機，可能像2008年雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉，引發更廣泛的金融危機；但至少安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）說，還不到那個程度。

伊爾艾朗說，兩者不能相提並論。他接受CNBC採訪時表示：「我不認為這是雷曼時刻——如果說雷曼時刻是由銀行系統裡交易對手的風險來定義。如果你擔心系統性風險，應該要看非銀行機構，而非銀行機構。」

瑞信的股價周一重挫11%創歷史新低，原因是為該銀行債務提供違約保險的成本飆升。關於瑞信是否會倒閉的討論周末在社群媒體上瘋狂發醏。

伊朗艾朗說，瑞信與最近英國公債和英鎊引起的市場動盪顯示，「人們不僅對已知之事感到焦慮——金融狀況緊縮、央行決策失誤、全球經濟放緩，所有的非經濟問題——也擔心市場運作的......經過多年來壓低利率後，市場運作開始成為議題。」

截至周一，部分是因為「壞消息就是好消息」，央行可能放緩升息，投資人重返回美股。道瓊工業指數大漲765點或2.66%，並引領其他主要指數走高。美國公債買氣熱烈，致殖利率全面走低，10年期公債殖利率下跌18個基點到3.62%。

伊爾艾朗說：「我們必須停止對（央行政策）轉向的迷戀。我們在夏季已經看到，如果美國聯準會調整了政策，不是經濟就是市場發生了意外事故。我們不該抱持那樣的期待，因為政策轉向的過程會很痛苦。」

美國 指數

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