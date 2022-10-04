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Fed第三把交椅：利率尚未升至限制經濟成長的水準

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）。路透
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）。路透

美國聯準會（Fed） 第三把交椅、頗具影響力的紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）周一（3日）表示，Fed尚未把利率升到會限制經濟成長的水準，緊縮政策仍有長路要走，雖然出現通膨降溫的苗頭跡象，但已經存在的物價壓力依然過高，這代表Fed仍必須進一步控制通膨。

威廉斯在鳳凰城一場演講中表示：「顯然，通膨太高了，持續的高通膨壞了我們的經濟充分發揮潛力的能力。緊縮貨幣政策已經開始為需求降溫並降低通膨壓力，但我們的工作還沒有完成。」

他在演講後對記者表示，貨幣政策「還沒有到達限制經濟成長的境地」，「我認為我們仍有深遠（siginificant）的路要走」。他指的是預測顯示Fed官員預期年底前將基準利率升至4.6%，高於當前略高於3%的水準。

威廉斯說，經濟成長放緩和失業率上升很可能是Fed抗通膨任務的副作用。他說，今年經濟活動可能會接近持平，明年只有小幅增長，而目前失業率為3.7%，到2023年底可能會上升到4.5%。

威廉斯在演說中承認，一些通膨類別已經在降溫，例如商品價格，但他說這還不夠。 商品需求仍然非常強勁，勞動力市場和服務需求超過可用的供應，「這導致了基礎廣泛的通膨，將需要更長的時間來降低它們」。

至於明年通膨率，威廉斯認為可能會回落至3%，「我預期通膨將在未來幾年向我們2%的目標靠攏」。他說，Fed將採取一切措施降低通膨，「為了幫助將需求控制在與供應一致的水準，進而讓通膨下降，貨幣政策需要發揮其作用」。

通膨 Fed

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