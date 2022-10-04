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三星喊出2027年量產1.4奈米 先進晶片產能擴增逾兩倍

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子舉辦2022年三星晶圓代工論壇，公布1.4奈米製程技術與產能投資計畫。圖為三星電子經援事業總裁兼負責人Si-young Choi。（圖片來源：Business Wire）
三星電子舉辦2022年三星晶圓代工論壇，公布1.4奈米製程技術與產能投資計畫。圖為三星電子經援事業總裁兼負責人Si-young Choi。（圖片來源：Business Wire）

三星電子的晶圓代工事業宣布積極的五年計畫，要以更先進的技術吸引美國晶片業者投片，目標2027年量產1.4奈米晶片。三星表示，儘管當前全球經濟遭遇逆風，但仍計劃五年後將先進晶片產能增加兩倍以上，以滿足強勁的需求。

三星電子晶圓代工事業執行副總裁姜文樹（Moonsoo Kang，音譯）3日在加州聖荷西的一場記者會上表示，公司的晶圓代工事業尋求到2027年，要讓營收比2021年的水準高兩倍。為達此目標，該事業必須完成數次技術提升，進一步進軍美國的晶片代工市場。

三星的目標是2024年啟動第三代3奈米製程量產，2025年前能夠量產先進的2奈米技術晶片，到2027年量產1.4奈米晶片，這些晶片用於高性能運算和人工智慧（AI）等應用。三星是全球第二大晶圓代工業者，規模僅次於台積電（2330）

姜文樹表示：「今年在（提高價錢方面）取得一些進展，成本也獲得反映…目前獲得的新訂單要到兩三年後才能完成，因此當前大環境的直接影響將是微小的。」

三星也計劃要讓先進製程的產能在2027年前提高兩倍，至於成熟製程方面，三星無意提高產能上限。

三星6月開始以3奈米技術量產晶片。該公司表示，正與高通、特斯拉和超微（AMD）等可能的客戶洽談3奈米合作事宜。

三星是全球最大的記憶體晶片製造商，但近年來難以滿足客戶對晶圓代工良率的預期。分析師表示，三星為了與台積電競爭，在先進技術方面推動速度過快，但在代工製造所需的長期客戶合作方面經驗不足。

三星電子共同執行長慶桂顯表示，公司半導體代工業務在5奈米和4奈米晶片的開發進度和性能方面落後於台積電，但客戶對將於2024年開始生產的第二代3奈米晶片頗感興趣。

姜文樹說：「自今年啟動3奈米晶片量產以來，我們一直都符合客戶的期望。」他說，儘管當前由於高性能運算、AI、5G和6G聯網以及汽車應用方面的長期擴張而面臨通膨壓力，但先進的5奈米以及更精細晶片的需求正在迅速增長。

姜文樹表示，即使所有計畫中的投資都得到執行，半導體產業的生產也可能難以滿足需求，「為了供應鏈的穩定，美國客戶尤其希望在美國生產。我們的泰勒（Taylor）工廠非常大...這是一個很好的擴產基地」。

三星目前正在德州泰勒建立晶片生產線，預定2024年投產，可能採用最新的製程技術，例如3奈米技術。姜文樹說，如果有必要，三星將讓在德州的生產擴大。

奈米 美國 台積電

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