油價單日飆漲5%因OPEC+傳減產 金價強彈逾2%
國際油價周一（3日）大漲5%，創7月以來最大漲幅，因OPEC+傳出考慮減產，加劇市場對供應緊張的擔憂；金價周一跳漲超過2%，因美元和美國公債殖利率下滑，加上金價近期已跌了一波，吸引投資人進場。
國際油價大漲 因OPEC+考慮減產
布蘭特原油12月期貨3日收盤大漲3.72美元，至每桶88.86美元，漲幅為4.4%；西德州原油11月期貨上漲4.14美元，漲幅5.2%，至每桶83.63美元。
消息人士透露，石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）在周三會議登場前，正在考慮減產每日逾100萬桶。一位OPEC消息人士補充說，這一數字不包括個別成員國的額外自願減產。如果達成一致，這將是該組織在上個月減產每日10萬桶之後連續第二個月減產，也將是自新冠疫情開始以來的最大幅度減產。
此前，自6月以來，油價已經連續四個月下跌，因為最大的能源消費國中國大陸的新冠封控損害了需求，同時利率上升和美元飆升對全球金融市場造成了影響。
Oanda市場分析師Craig Erlam說：「在忍受了一年的極高價格、未達目標和嚴重的市場緊張之後，OPEC+在經濟前景惡化的情況下迅速採取行動以支持價格方面，似乎沒有任何猶豫。」
高盛表示，它認為OPEC+的供應削減可能有助於補救石油投資者的大量外流，這種外流使價格表現弱於基本面。
金價大漲逾2%
現貨黃金價格3日收盤上漲2.3%至每英兩1,699.89美元，寫下3月8日以來最大單日漲幅；美國黃金期貨上漲2%至1,705.40美元。
白銀急漲8.5%，至每英兩20.62美元，為8月中以來最高。
U.S. Global Investors的首席交易員Michael Matousek說：「在整個9月份，所有的資產都受到衝擊，而且被過度拋售。」他說，現在人們正在尋找機會，尤其是這些金屬的非長期持有者，他們逢低買進。
美元走貶，為黃金提供了一些喘息的機會。
鈀金跳漲3.6%至2,236.14美元。白金漲4.7%至每英兩899.46美元。
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