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台積電ADR上漲1% 隨費半指數強彈逾3%帶動

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（3日）大多上漲，隨美股大盤指數反彈 ，台積電上漲1%，較台北交易股票溢價5.92%。

道瓊工業指數3日收盤上漲765.38點，漲幅2.66%，至29,490.89點；標普500指數上漲92.81點，漲幅2.59%，至3,678.43點；那斯達克指數上漲239.82點，漲幅2.27%，至10,815.44點。

費城半導體指數勁揚3.76%，報2,393.32點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.05 +1.2%

中華電 CHT 35.51 -0.06%

台積電 TSM 69.25 +1.01%

聯電 UMC 5.67 +1.80%

資料來源：彭博資訊、外電

指數 台股 台積電

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