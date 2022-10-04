台積電ADR上漲1% 隨費半指數強彈逾3%帶動
台股ADR周一（3日）大多上漲，隨美股大盤指數反彈 ，台積電上漲1%，較台北交易股票溢價5.92%。
道瓊工業指數3日收盤上漲765.38點，漲幅2.66%，至29,490.89點；標普500指數上漲92.81點，漲幅2.59%，至3,678.43點；那斯達克指數上漲239.82點，漲幅2.27%，至10,815.44點。
費城半導體指數勁揚3.76%，報2,393.32點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.05 +1.2%
中華電 CHT 35.51 -0.06%
台積電 TSM 69.25 +1.01%
聯電 UMC 5.67 +1.80%
資料來源：彭博資訊、外電
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