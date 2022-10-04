美股三大指數大漲逾2% 第4季開門見喜

美國股市周一（3日）大漲作收，三大指數都上漲超過2%，一掃20年來最糟糕的9月表現。因美國製造業數據比預期疲弱，緩解市場對聯準會（Fed）過度緊縮貨幣政策的擔憂，使得美國公債殖利率大降，在第4季首個交易日提升股市的吸引力。

道瓊工業指數上漲765.38點，漲幅2.66%，至29,490.89點；標普500指數上漲92.81點，漲幅2.59%，至3,678.43點；那斯達克指數上漲239.82點，漲幅2.27%，至10,815.44點。

費城半導體指數勁揚3.76%，報2,393.32點。

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示：「美國公債殖利率回落，這是一個正面的因素……這代表著更傾向於冒險的環境。」

標普500指數所有11個主要類股均收漲，能源股漲幅最大。

石油巨頭埃克森美孚和雪佛龍上漲超過5%，跟隨油價漲勢，因消息人士表示，石油輸出國組織與盟（OPEC＋）正考慮自新冠疫情開始以來最大幅度的減產。

英國首相特拉斯被迫取消放棄最高所得稅稅率的計畫後，指標美國10年期公債殖利率下跌，這進一步支撐對利率敏感的成長股。

蘋果和微軟等大型成長和科技股上漲超過3%，銀行股攀升3%。

數據顯示，美國9月製造業活動增速為近兩年半最慢，因新訂單萎縮，可能的原因是利率上升導致商品需求降溫，市場解讀，這降低進一步升息的急迫性。供應管理協會（ISM）表示，美國製造業採購經理人指數（PMI）9月降至50.9，低於預期，但仍高於50，顯示製造業仍在擴張。

Art Hogan表示：「經濟數據流實際上比預期的要差。以一種非常違反直覺的方式，這對股市來說可能是個好消息。」「雖然良好的經濟數據，強勁的讀數一直是拋售的催化劑，但這是我們第一次真正看到一些負面消息成為催化劑。」

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley表示：「市場已經超賣，市場情緒極度負面，因此隨時可能出現反彈，甚至是劇烈反彈」 ，「然而，在熊市達到最終底部之前，我們認為還是會創下更低的低點...因為股市尚未完全消化衰退因素」。

特斯拉急挫8.6%，此前該公司公布第3季交車量低於預期，受累於物流問題。

另外，市場預期主要汽車製造商將公布美國新車銷量小幅下降，但分析師和投資者擔心，經濟前景黯淡，而不是庫存短缺，將導致汽車銷售疲軟。

花旗集團和瑞士信貸是最新兩家調降標普500指數年底目標水準的券商。瑞信還將標普指數2023年底的目標水平設定為4,050點，同時表示，2023年將是「疲軟、非衰退性增長和通膨回落的一年」。