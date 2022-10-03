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美債殖利率下滑 美股早盤大漲逾500點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股3日早盤開高走高，道瓊漲幅逾500點，主因是受美債殖利率下滑拉抬。歐新社
美股3日早盤開高走高，道瓊漲幅逾500點，主因是受美債殖利率下滑拉抬。歐新社

美股3日早盤開高走高，道瓊漲幅超過600點，主因是受到美債殖利率下跌的拉抬。

道瓊工業指數3日早盤上漲607.51點，或2.11%；標普500指數漲1.9%；那斯達克指數漲1.4%；費城半導體指數漲3.5%；台積電ADR指數漲1%。

美國10年期公債殖利率3日下滑11個基點至3.688%，2年期殖利率也下滑約7個基點至4.132%；10年期公債殖利率上周一度升破4%，且周線收高，導致上周美股大跌。

Raymond James金融公司策略師麥柯特表示：「現在的狀況很簡單，10年期公債殖利率只要走高，股市就可能持續面臨壓力。只要殖利率跌，股市就會上漲。」

Truist金融公司共同投資長勒納表示，進入第4季，高漲的通膨和美國聯準會（Fed）不惜任何代價抑制物價上漲，將可能繼續拖累市場；但超賣的狀況也可能讓市場在利多消息出現時短暫大幅反彈。

他說：「我認為股市會稍獲喘息，但目前的基本趨勢仍是下跌且持續震盪。」

指數 美股 標普

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