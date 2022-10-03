瑞士信貸是否成為下個雷曼兄弟？ 這名經濟學家這麼說

瑞士信貸（Credit Suisse）3日股債價格同步暴跌，反映出市場對其財務狀況的擔憂加深，也令許多人聯想到2008年的雷曼兄弟（Lehman Brothers），擔心點燃全球金融危機，但Sri-Kumar全球策略公司總裁斯里庫瑪認為倒不一定會如此。

斯里庫瑪3日在CNBC節目「Squawk Box Asia」上表示，雖然瑞信的財務狀況令人擔憂，但這並不代表市場正朝向「雷曼時刻」邁進，「這有可能是，也可能不會是雷曼時刻。」

他說：「就算這真的發生了，我認為美國聯準會（Fed）將必須面對這個信用事件的後果。有些事情將會爆發。」

斯里庫瑪長期以來一直批評Fed對物價上漲的因應方法。他說，瑞信近來的事件凸顯出「長久以來錯估通膨的真正危險」。

他提到Fed持續的鷹派政策和承諾繼續升息以抑制通膨，並說：「他們（Fed）正嘗試透過迅速地做所有事，來彌補他們的錯估。」

Fed在9月的最近一次貨幣政策會議中，決定三度升息3碼，並表示將繼續把利率調升至遠高於目前水準。

斯里庫瑪說，這種想要控制通膨的意圖對全球市場來說相當危險。他說：「就現在許多央行正在做的事來說，這將對全球金融系統帶來龐大風險。」