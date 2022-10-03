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看好兩大利多 沙烏地阿拉伯擬漲11月銷亞洲油價
路透報導，產油大國沙烏地阿拉伯可能調高11月運往亞洲的原油售價，因押注需求將復甦，及中國大陸剛釋出成品油出口配額，有望帶動本地煉油廠增產。
根據路透9月底訪調五名煉油業人士的中位數預估值，11月銷往亞洲的超輕原油官訂原油售價（OSP）每桶將調漲25美分。其中一人說：「石油需求預料改善，我們可從當前市場結構看到這一點。」
在上月交易中，杜拜油市結構的「逆價差」有所擴大，代表近期的石油需求持續攀升。在9月，杜拜原油近期期貨比遠期期貨平均每桶溢價5.36美元，高於8月的5.07美元。
市場預估，全球最大石油買家中國大陸將擴大採購，原因是北京當局不久前釋出1,500萬噸成品油出口配額。此舉有望激勵中國大陸煉油廠擴大採購原油，以提高燃料產量。
但中國大陸此舉拖累汽柴油的煉油利潤率驟降，因大量成品油面世，勢必壓低這些產品的價格。其中一名產業人士說：「這是我們研判沙國只會小幅調漲亞洲官訂油價的原因之一。」
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