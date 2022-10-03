高盛：美股明年將遭家庭、外資脫售共2,000億美元

高盛集團策略師表示，投資人持有的美股部位仍高，意味著未來會進一步採取去風險化的行動，家庭和外資可能將在明年各出售價值1,000億美元的美股，和他們今年淨買入金額差不多。

彭博資訊報導，高盛以柯斯汀（David Kostin） 為首的策略師團隊在最新報告中表示，即便避險基金、共同基金、散戶投資人已在今年削減他們的股票曝險部位，「相對過去歷史紀錄，投資人的股票部位依然算高，因此我們預測他們明年會進一步出售」。

報告指出，家庭是2020年以來美股最大的需求來源，但在今年第2季轉為賣超美股，賣出量略高於買進量。報告稱，美股相對高的估值和經濟趨緩，將致使外資賣超。

這份報告也說，高盛主要經紀業務（Prime brokerage）數據顯示，避險基金今年來的淨槓桿率已降低20個百分點至65%，共同基金增加現金配置的速度創2009年以來之最。高盛估計，共同基金明年將出售價值3,000億美元的美股，比今年估計出售的3,500億美元低。

高盛認為，企業將成為明年美股需求的最大來源，不過買進速度會比2022年慢。在強勁的庫藏股計畫和發行股票疲軟的情況下，企業明年可能買進價值5,000億美元的美股，退休金基金也可能在明年買進價值2,000億美元的股票。