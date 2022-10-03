快訊

鄭文燦論文找「大陸槍手」代寫？ 他提5大論據一次看

印尼足球場暴亂慘案：125死悲劇為何發生？

重複感染定義放寬 超過14天再感染且症狀惡化就算數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建商只租不賣能解決房屋供應短缺？ 專家批加劇不平等

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國各地出現只租不賣的新建案，專家警告恐加劇不平等。示意圖。擷自apartments.com
美國各地出現只租不賣的新建案，專家警告恐加劇不平等。示意圖。擷自apartments.com

華盛頓郵報報導，30歲出頭、有個小寶寶、養了一隻狗的葛斯頓夫婦在搬到德州奧斯汀地區的幾天內，就放棄原本的購屋計畫，主因是房價飆漲和利率節節高升。他們改以每月4,000美元（約台幣逾12萬元）的代價承租一棟只租不賣的三層樓新獨立屋。雖然一切看起來都很完美，但批評人士警告，本來可能成為首購族的選項被只租不賣的房屋所取代，恐將擴大不平等。

葛斯頓夫婦找到的這個建案——全部完工後共有113棟房屋，都配備了廚房中島、兩個車位、一小塊前院草地——是全美各地最近如雨後春筍般冒出來、成千上萬只租不賣的建案之一。根據不動產顧問業者Hunter Housing Economics，美國開發商今年將在大城市郊區新蓋105,000棟這樣的房屋，2025年前再加50%。

只租不賣蔚為風潮，在成屋銷售近幾個月呈萎縮現象之前已經發生。美國據估計短缺多達500萬棟獨立屋，上述只租不賣的新屋落成有助平衡更廣泛的房市，但包括研究房市的經濟學家在內有多人批評，只租不賣的安排加劇長期存在的不平等，因為租屋會距離擁有房屋更遙遠。數據顯示，比起有屋族，租屋族花更多錢在住房上，部分原因是租金傾向每年調漲。

相反的，德州農工大學經濟學家James Gaines說，現金充裕或能獲得便宜貸款的建商和投資人，將蓋好的房屋出租而非賣斷，不僅能在租金上漲之際收租獲利，還能保住快速增值的土地。根據全美公寓住宅搜尋網站RentCafe，奧汀斯地區2020至2022年間有近800棟只租不賣的新屋落成，較疫前大增134%。

研究住屋政策和貧窮問題的專家向來把買房子視為躋身中產階級的單程車票，尤其是在房價飆升之際，他們認為改變策略租屋會讓未來䐟屋族處於不利位置。在疫情期間，租金和房價雙雙大漲，有屋族受惠於低利率和房屋增值，租屋族卻未能享受這些好處。

與此同時，在房貸利率攀高使房屋的可負擔性降到1980年代最低水準後，房市快速失去動能。根據Black Knight Inc.周一公布的報告，美國房價繼7月月減1.05%之後，8月再下滑0.98%，是2009年1月以來、逾兩年後連創紀錄成長後，連兩個月顯著回檔。但相較於去年8月，房價仍高出12.1%。

延伸閱讀

何時可進場買房？現價量背離、房價尚未鬆動 地產秘密客：正是「練習看房」好時機

賴清德稱「台北是疫情的開始」專家批：居心叵測

巴西大選進入第二輪！魯拉未過半 專家：波索納洛「仍有喘息空間」

大陸選拔第四批太空人 首次在港澳地區選拔載荷專家

相關新聞

高盛：美股明年將遭家庭、外資脫售共2,000億美元

高盛集團策略師表示，投資人持有的美股部位仍高，意味著未來會進一步採取去風險化的行動，家庭和外資可能將在明年各出售價值1,...

高通膨需求少 海運10月高峰季大減班 運費暴跌75%

華爾街日報(WSJ)報導，海運業者在海運高峰季取消全球最繁忙航線的亞洲數十個船班，反映高通膨對全球貿易與消費者支出的衝擊...

稀缺食品回到貨架了 優惠大折扣卻難復返

面對40年來最劇烈的通膨，許多消費者可能趨向於尋找打折商品；但是新冠疫情爆發造成的供應鏈危機依然餘波未平，讓以食品公司為...

BBC：英國降稅計畫將大轉彎 英鎊急漲

BBC報導，英國財政大臣夸騰料今將發布聲明，撤回先前擬降低適用最高級距45%所得稅率的提案。英鎊兌美元匯率應聲上揚0.8...

建商只租不賣能解決房屋供應短缺？ 專家批加劇不平等

華盛頓郵報報導，30歲出頭、有個小寶寶、養了一隻狗的葛斯頓夫婦在搬到德州奧斯汀地區的幾天內，就放棄原本的購屋計畫，主因是...

認預算案不周 英相堅持減稅

英相特拉斯2日在保守黨大會開幕前接受BBC訪問時坦承，她的政府在沒有資金支持的減稅政策上處理不當，但特拉斯堅稱她的做法正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。