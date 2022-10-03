台塑河靜鋼廠燃氣設施發生爆炸 生產照常進行

彭博資訊引述越南河靜省中北部警方的網站報導，台塑河靜鋼鐵廠的火力發電廠燃氣設施在上周六（1日）下午發生爆炸，造成一名工人死亡，兩人受傷。

報導說，這起爆炸是發生在承包商進行管線維修的期間。

河靜鋼鐵廠的一名代表人士已證實警方的報告，並且表示正在調查爆炸事故。

另據越南媒體報導，河靜鋼鐵廠的初步調查顯示，在焊接過程中產生大量的熱，是導致管道爆炸的原因。報導說，台塑河靜廠的所有生產工作都正常進行。