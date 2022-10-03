快訊

基隆戰四接／公投沒收、環評展延 議員批被拖到選後

房價為何下不來？專家解盤有「6大因素」支撐：明年部分地區會鬆動

時空旅人？ 相隔9年她在同一路口遭Google Maps捕獲

台塑河靜鋼廠燃氣設施發生爆炸 生產照常進行

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
越南台塑河靜鋼廠的火力發電廠燃氣設施上周六發生爆炸，但全廠生產照常運作。圖為本報系資料照片
越南台塑河靜鋼廠的火力發電廠燃氣設施上周六發生爆炸，但全廠生產照常運作。圖為本報系資料照片

彭博資訊引述越南河靜省中北部警方的網站報導，台塑河靜鋼鐵廠的火力發電廠燃氣設施在上周六（1日）下午發生爆炸，造成一名工人死亡，兩人受傷。

報導說，這起爆炸是發生在承包商進行管線維修的期間。

河靜鋼鐵廠的一名代表人士已證實警方的報告，並且表示正在調查爆炸事故。

另據越南媒體報導，河靜鋼鐵廠的初步調查顯示，在焊接過程中產生大量的熱，是導致管道爆炸的原因。報導說，台塑河靜廠的所有生產工作都正常進行。

延伸閱讀

台塑主辦雲林文蛤選美大賽 台灣「健美文蛤」名單出爐

男子出門沒拔充電線「家燒成廢墟」 消防曝做一件事保平安

六輕減碳3萬餘座公園年吸碳量 台塑表揚減碳績優部門

經部攜手台塑打造全台首座碳捕捉廠 年捕36噸二氧化碳

相關新聞

聰明的人何其多 庫克說蘋果徵才是找有這四項特質的人

蘋果公司執行長庫克不會把時間花在看求職者的履歷，但在他掌舵蘋果的11年間，他確立了讓公司壯大的徵才條件。

台塑河靜鋼廠燃氣設施發生爆炸 生產照常進行

彭博資訊引述越南河靜省中北部警方的網站報導，台塑河靜鋼鐵廠的火力發電廠燃氣設施在上周六（1日）下午發生爆炸，造成一名工人...

蘋果CEO庫克說AR很快將無所不在 但不看好元宇宙

財經媒體MartketWatch報導，根據荷蘭媒體Bright周五刊登的採訪，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）把擴...

瑞信面臨財務危機？ CDS狂飆、高管急Call大客戶安撫

瑞士信貸（Credit Suisse）高階主管在周末期間向大客戶、交易方和投資人再三保證該銀行的流動性和資金狀況無虞，以...

製造業9月PMI顯示亞洲經濟復甦不均 台、日成難兄難弟

亞洲製造業9月呈現出分歧的復甦軌道，台灣和日本表現欠佳，但東南亞展現出些許韌性，僅管中國大陸的成長放緩，以及未能解決的供...

蘋果28日公布財報 聚焦iPhone 14市況和印度製造

蘋果（Apple）iPhone 14系列市況備受關注，蘋果公司將於28日公布2022會計年度第4季財報，屆時包括美元升值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。