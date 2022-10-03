蘋果CEO庫克說AR很快將無所不在 但不看好元宇宙

財經媒體MartketWatch報導，根據荷蘭媒體Bright周五刊登的採訪，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）把擴增實境（AR）稱為一種變革性技術，認為它是未來，很快會像智慧手機或網際網路一樣無所不在。但他那麼看好虛擬實境（VR）, 或是說Meta Platforms執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）口中的元宇宙。

庫克說：「我一直認為，人們能理解某個東西是什麼很重要。我真的不確定，一般人能告訴你，什麼是元宇宙。」他指出，蘋果很大程度上避免使用這個詞彙。

庫克補充表示，他認為虛擬實境雖然更有身臨其境的感覺，但也有其局限性，不是很好的溝通方式。他說：「我不認為你會想這樣過一輩子」。

蘋果據傳正開發至少兩款新的混合實境產品：一款是AR/VR頭戴式裝置，以及可以是日常穿戴裝置的AR眼鏡。AR/VR頭戴式裝置傳出可能在今年稍晚或2023年問世，而AR眼鏡據信距離發布還要幾年時間。

庫克認為，電腦程式語言是今日的學生能學習的最重要語言。另外，他說，氣候變遷是世上最大挑戰，蘋果正努力減少其碳足跡。