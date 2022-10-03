快訊

基隆戰四接／公投沒收、環評展延 議員批被拖到選後

房價為何下不來？專家解盤有「6大因素」支撐：明年部分地區會鬆動

時空旅人？ 相隔9年她在同一路口遭Google Maps捕獲

蘋果CEO庫克說AR很快將無所不在 但不看好元宇宙

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司執行長庫克認為擴增實境很快會無所不在。路透
蘋果公司執行長庫克認為擴增實境很快會無所不在。路透

財經媒體MartketWatch報導，根據荷蘭媒體Bright周五刊登的採訪，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）把擴增實境（AR）稱為一種變革性技術，認為它是未來，很快會像智慧手機或網際網路一樣無所不在。但他那麼看好虛擬實境（VR）, 或是說Meta Platforms執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）口中的元宇宙。

庫克說：「我一直認為，人們能理解某個東西是什麼很重要。我真的不確定，一般人能告訴你，什麼是元宇宙。」他指出，蘋果很大程度上避免使用這個詞彙。

庫克補充表示，他認為虛擬實境雖然更有身臨其境的感覺，但也有其局限性，不是很好的溝通方式。他說：「我不認為你會想這樣過一輩子」。

蘋果據傳正開發至少兩款新的混合實境產品：一款是AR/VR頭戴式裝置，以及可以是日常穿戴裝置的AR眼鏡。AR/VR頭戴式裝置傳出可能在今年稍晚或2023年問世，而AR眼鏡據信距離發布還要幾年時間。

庫克認為，電腦程式語言是今日的學生能學習的最重要語言。另外，他說，氣候變遷是世上最大挑戰，蘋果正努力減少其碳足跡。

延伸閱讀

聰明的人何其多 庫克說蘋果徵才是找有這四項特質的人

《蘋果進行式》賈伯斯逝世後仍每秒賺進1萬美金的祕密

都用A15晶片！iPhone 14怎敢比iPhone 13貴2千 網嘆曝蘋果暗黑手法

蘋果發表會結尾出現神秘彩蛋 網傳很可能跟這個有關

相關新聞

聰明的人何其多 庫克說蘋果徵才是找有這四項特質的人

蘋果公司執行長庫克不會把時間花在看求職者的履歷，但在他掌舵蘋果的11年間，他確立了讓公司壯大的徵才條件。

台塑河靜鋼廠燃氣設施發生爆炸 生產照常進行

彭博資訊引述越南河靜省中北部警方的網站報導，台塑河靜鋼鐵廠的火力發電廠燃氣設施在上周六（1日）下午發生爆炸，造成一名工人...

蘋果CEO庫克說AR很快將無所不在 但不看好元宇宙

財經媒體MartketWatch報導，根據荷蘭媒體Bright周五刊登的採訪，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）把擴...

瑞信面臨財務危機？ CDS狂飆、高管急Call大客戶安撫

瑞士信貸（Credit Suisse）高階主管在周末期間向大客戶、交易方和投資人再三保證該銀行的流動性和資金狀況無虞，以...

製造業9月PMI顯示亞洲經濟復甦不均 台、日成難兄難弟

亞洲製造業9月呈現出分歧的復甦軌道，台灣和日本表現欠佳，但東南亞展現出些許韌性，僅管中國大陸的成長放緩，以及未能解決的供...

蘋果28日公布財報 聚焦iPhone 14市況和印度製造

蘋果（Apple）iPhone 14系列市況備受關注，蘋果公司將於28日公布2022會計年度第4季財報，屆時包括美元升值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。