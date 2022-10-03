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全球水泥產量下滑 因大陸寫下20年來最大降幅

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
數據顯示，全球今年上半年的水泥產量，較去年同期減少8%至19億噸，主要是中國大陸的水泥產量創至少20年來最大降幅所致。路透
數據顯示，全球今年上半年的水泥產量，較去年同期減少8%至19億噸，主要是中國大陸的水泥產量創至少20年來最大降幅所致。路透

中國大陸的水泥產量創至少20年來的最大降幅，已拖累全球水泥產量數字下滑，這也顯示出中國大陸龐大的房地產部門出現危機，正對賴以成長的其他產業造成打擊。

金融時報（FT）報導，世界水泥協會（WCA）數據顯示，全球今年上半年的水泥產量較去年同期減少8%，至19億噸。

WCA執行長萊利（Ian Riley）說，這主要是中國大陸同期產量減少15%至9.77億噸所致。他指出，大陸水泥產量寫下20多年來最大降幅，印象中沒有哪一年可以比得上。

中國大陸的房市危機，始於一年前不動產開發商恒大的債務風暴，此後便蔓延至這個債務負擔沉重的產業，如今正對經濟活動帶來沉重影響。

目前已有跡象指出，水泥產量下滑帶來的外溢效應與日俱增，波及先前受惠於建築榮景的其他產業。大陸官方數據顯示，自4月以來的每個月，房屋新開工量都比去年同期減少逾40%。

萊利表示：「近幾年歷經盛極一時的建築榮景，讓水泥公司以為他們準備開始賣水泥給大型基礎建設計畫案」，但不動產危機和中國大陸的防疫清零政策才是真正開始衝擊他們業務的事。

其他大宗商品，例如鋼鐵原料鐵礦砂，也受到大陸房地產疲軟的打擊。精煉銅進口商邁科金屬國際集團（Maike Metal international）日前表示，正出售資產來撐過這場由房市問題加劇的流動性危機。

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