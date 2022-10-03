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國際油價大漲逾3% OPEC+傳考慮日產量減逾100萬桶

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
紐約和倫敦原油期貨均漲逾3%，原因是OPEC+本周召開部長級會議時可能考慮將日產量減少逾100萬桶。路透
紐約和倫敦原油期貨均漲逾3%，原因是OPEC+本周召開部長級會議時可能考慮將日產量減少逾100萬桶。路透

國際原油價格在亞洲交易時間大漲，紐約和倫敦原油期貨均漲逾3%，原因是石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）代表透露，OPEC+於5日召開部長級會議時，可能考慮將日產量減少超過100萬桶。

西德州原油11月期貨在亞洲盤3日躍漲3.2%，至每桶82.03美元，為三個交易日來首次上漲，布蘭特原油12月期貨也揚升3.2%，報每桶87.89美元。

油價上周五寫下兩年多來首次季線收跌的紀錄，因全球經濟趨緩的疑慮，拖累能源需求的展望。包含摩根大通在內的銀行近來表示，OPEC+可能必須將日產量減少起碼50萬桶以穩定油價。

OPEC+代表說，部長5日於維也納開會時，才會做出減產量的最終決定。若確定日產量減少超過100萬桶，將是新冠疫情大流行以來最大的減產規模。這也是OPEC+自2020年3月以來首度召開實體會議。

若OPEC+大規模減產，可能招致美國和其他石油消費大國的批評，畢竟這些國家都苦於應對能源價格推升的通膨，以及經濟成長趨緩。

隨著北京當局尋求提振經濟，中國大陸上周對燃料出口採取新的配額管制，並釋出原油進口配額，這為石油需求增添樂觀的情緒。這個全球最大原油進口國先前受到防疫封控、今年房市低迷的打擊。

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