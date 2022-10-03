今天開盤前 五件國際事不可不知

美股四大指數上周五（9月30日）齊跌至今年新低，周線、月線和季線也全數收黑。時序進入第4季，分析師認為，通膨依然高檔、聯準會決心強硬升息，都可能繼續給市場帶來壓力。在債市平靜下來前，股市也難以平靜。另外，投資人本周將聚焦周五出爐的美國就業報告。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

1.特斯拉上季交車量再創新高 但受物流因素限制，交車數低於市場預期

特斯拉2日公布第3季在全球交車量達343,830輛，創下新紀錄，因為更多消費者轉向電動汽車，且該公司提高了三大洲的四座汽車工廠的產量。

不過，由於在物流高峰期運輸車輛面臨挑戰，特斯拉最新公布的交車數低於預期。根據彭博資訊彙編的預測均值，分析師先前預期交車量將近35.8萬輛。

2. Fed鷹式升息決策 鬆動

隨著全球金融市場持續動盪，美國聯準會（Fed）決策官員對於應多快提高利率到目標頂峰，開始出現不同看法，部分官員認為長期通膨預期仍低，主張利率在走向頂峰的過程中，應步步為營，而非快速到位。

Fed副主席布蘭納德（鴿派，有決策投票權）9月30日強調仍須緊縮貨幣政策，並應避免過早扭轉，但她對升息速度展現較審慎的態度，強調緊縮政策需要一段時間，才能完全發揮抑制經濟的效果，暗示Fed從現在起應該更有耐心；舊金山聯準銀行總裁達利（鴿派，今年無投票權）也說，抑制通膨無論是做過頭、或是做得不夠，都會造成重大代價。

3.國際油價在亞洲早盤大漲逾3% 傳OPEC考慮減產每日100萬桶

在台灣時間3日清晨接近7時左右，西德州原油期貨大漲3%至每桶81.88美元；布蘭特原油12月期貨也上漲3%至每桶87.73美元。

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）本周三將在維也納召開部長會議，代表人士透露，OPEC+考慮減產每日100萬桶，不過減產規模的正式決定要到本周三才會敲定。如果確實是每日減產100萬桶，將是新冠疫情爆發以來最大的減產幅度。

4. 巴西2日舉行總統大選 結果膠著 可能須第二輪投票

巴西2日舉行總統大選，目前開票結果顯示選情膠著，在開出67%選票的情況下，立場右派的現任總統波索納洛拿下46%選票，左派的前總統魯拉拿下46%選票。若結果難分軒輊，將在10月30日舉行第二輪投票。

市場原先預估盧拉可望在第一輪投票拿下過半選票、直接勝出，但從上周巴西股市大盤與里爾匯價大跌來看，市場顯然擔心，若魯拉贏得高得票率，將採取強硬的反商路線，因為不需要讓步組成較親商的內閣或推出較親商的政策。

5.美國國防部長認為中國大陸不會馬上入侵台灣

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周日表示，他認為中國大陸不會馬上入侵台灣，但指出中國大陸正試圖透過在台灣周邊的軍事活動建立一種「新常態」。

奧斯汀在接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時說：「我不認為入侵即將發生。」

他說：「我們確實認為中國大陸正在建立一個我們稱之為新常態的東西，活動增多--他們的飛機多次穿越台灣海峽中線。隨著時間的推移，次數有所增加。他們的水面艦艇及其在台灣和周圍水域的活動也大為增多。」

奧斯汀說，美國正在努力重啟與中國大陸軍方的溝通管道，這對兩國都至關重要。