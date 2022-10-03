特斯拉上季交車34.3萬輛創新高 但低於預期都怪物流

美國電動車大廠特斯拉第3季的全球交車量達到破紀錄的343,830輛，但低於分析師預期，特斯拉表示，這是因為在交車給客戶方面存在挑戰，顯示供應鏈打結仍是問題。

彭博資訊報導，特斯拉第3季交車量為343,830輛，低於彭博訪調分析師預測的平均值35.8萬輛，主要是因物流高峰期間的運輸遭遇挑戰。該公司第3季生產365,923輛車，比第2季大增42%。

這家總部位於德州的公司聲明指出：「過去由於地區性批量生產，我們通常會在季末交付車輛，隨著我們的產量持續成長，在這些繁忙的物流周，確保車輛運能和合理成本變得愈來愈具挑戰性。」

執行長馬斯克則在推特上說，他的目標是實現每季之間「較穩定」的交付量。他也說，季末工作進度做衝刺，會影響客戶的體驗。

每季交車量是特斯拉最受關注的指標之一，因為這些數據是特斯拉業績的基礎。雖然傳統汽車製造商和新進者都在向市場推出更多電動車，但特斯拉自10年前交付首款Model S以來，一直引領著電動車的發展。

特斯拉曾表示，其交車量是保守估計，最終數字可能相差0.5%或更多。

此外，特斯拉的開始轉向「更均衡的地區組合」，導致季末運輸的車輛增加，「這些車已被預訂，將在抵達目的地時交付給客戶」。

特斯拉並未提供不同地區的銷量，但美國和中國大陸是該公司最大的市場，其中又以Model 3和Model Y的銷量特別多。