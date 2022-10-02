德國RWE砸68億美元收購 躍居美國第四大再生能源公司
德國最大電力公司萊茵集團（RWE）宣布，同意以68億美元的價碼購買美國電力業者Con Edison的乾淨能源事業，成為美國歷來最大的綠能併購交易之一。這樁交易反映RWE加碼對全球第二大再生能源市場美國的押注，RWE也將躍升為美國第四大再生能源公司。
RWE在1日公布的聲明中說，併購案完成後，RWE在美國的再生能源發電量將增加近一倍至7GW，太陽能發電量的占比則從3％暴增至40％，RWE也將躋身美國太陽能第二大營運商；RWE區域產品線的發電量則將增加7GW，達到24GW以上。
這項收購案所需的融資，部分將來自RWE向卡達投資局（QIA）子公司出售的24.3億歐元（23.8億美元）可轉換債券，QIA的子公司將取得RWE的9.1％股權。
這樁交易成為RWE擴張美國市場版圖的一大里程碑，預計2023年上半年完成。美國再生能源市場是全球最大、成長最快的市場之一，也攸關RWE的綠能擴張計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言