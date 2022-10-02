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德國RWE砸68億美元收購 躍居美國第四大再生能源公司

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
RWE將以68億美元收購Con Edison的乾淨能源事業，躍升美國第四大再生能源營運商。 路透
RWE將以68億美元收購Con Edison的乾淨能源事業，躍升美國第四大再生能源營運商。 路透

德國最大電力公司萊茵集團（RWE）宣布，同意以68億美元的價碼購買美國電力業者Con Edison的乾淨能源事業，成為美國歷來最大的綠能併購交易之一。這樁交易反映RWE加碼對全球第二大再生能源市場美國的押注，RWE也將躍升為美國第四大再生能源公司。

RWE在1日公布的聲明中說，併購案完成後，RWE在美國的再生能源發電量將增加近一倍至7GW，太陽能發電量的占比則從3％暴增至40％，RWE也將躋身美國太陽能第二大營運商；RWE區域產品線的發電量則將增加7GW，達到24GW以上。

這項收購案所需的融資，部分將來自RWE向卡達投資局（QIA）子公司出售的24.3億歐元（23.8億美元）可轉換債券，QIA的子公司將取得RWE的9.1％股權。

這樁交易成為RWE擴張美國市場版圖的一大里程碑，預計2023年上半年完成。美國再生能源市場是全球最大、成長最快的市場之一，也攸關RWE的綠能擴張計畫。

美國 再生能源 德國

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