分析師：台、韓晶片股仍看跌 全球半導體股最快年終觸底

今年來，費城半導體指數跌幅逾四成，跌勢比美股標普500指數和科技股為主的那斯達克綜合指數更慘烈。根據投資研究公司BCA Research的分析，台灣和南韓半導體股還會再跌，預料全球半導體股要到今年底或明年初才會觸底。

巴隆周刊（Barron's）報導，BCA Research在9月30日發布的報告中指出，全球半導體股價指數跌破技術支撐，投資人進場撿便宜的時機未到。

費城半導體指數30日跌1.7%，收在2,306.70點，今年來已崩跌41.55%。相較下，標普500指數今年來跌掉四分之一，那斯達克綜合指數瀉落將近三分之一。

BCA Research團隊根據以往的景氣周期推測，全球半導體股可能在今年底或明年初落底，銷售低谷大約在2023年第2季。報告並舉出三個理由，說明全球半導體股仍看跌：

一，受新冠肺炎疫情影響，2020年至2021年世界各地封鎖抗疫，導致線上活動暴增，盛況前所未見，也因此助長智慧手機、個人電腦、平板、遊戲機、電子裝置需求，導致全球半導體銷售在2020年第3季至2022年第1季期間呈現一片榮景。然而，那波消費電子產品需求過剩時期已經結束了，全球需求將在未來六個月期間回落。

二，汽車、伺服器和工業用電子產品—合計約占30%的全球半導體銷售—未來雖可望呈現個位數的成長幅度，但不足以抵銷未來6至9個月消費電子產品需求萎縮的衝擊。

三，半導體庫存近來已暴增，因此新晶片的訂單和產量勢必陡降。BCA Research團隊研判，台灣和南韓半導體股股價（以絕對價值計）仍有進一步下跌的空間。