特斯拉AI日登場！人形機器人Optimus正式亮相 向觀眾揮手致意

特斯拉執行長馬斯克9月30日在特斯拉AI日上展示了外界引頸期盼的人形機器人Optimus，馬斯克曾表示，機器人業務將比汽車更有價值。

根據現場影片，人形機器人Optimus走上舞台，向在座觀眾揮手致意。馬斯克在加州帕洛阿託的特斯拉辦公室舉行的活動中說，「我們的目標是盡快製造出有用的人型機器人。要改善和證明Optimus，還有很長一段路要走。」

馬斯克表示，目前的人形機器人沒有「大腦」，沒有自己在現實世界中導航的智能，而且也非常昂貴且產量低。相較之下，Optimus將是一個「功能非常強大的機器人」，產量非常高，未來可達到數百萬台，且預計成本將遠低於汽車，可能不到2萬美元。