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Snow Peak女社長和設計師婚外情懷孕 閃電辭職打亂接班計畫

聯合新聞網／ 綜合報導
雪諾必克前社長山井梨沙因出軌懷孕閃電辭職。圖擷自youtube
雪諾必克前社長山井梨沙因出軌懷孕閃電辭職。圖擷自youtube

擁有數十年歷史，販售戶外登山、露營等用具為主的廠商「雪諾必克（Snow Peak）」，無論在發祥國日本還是台灣等海外市場，都具有一定知名度。然而近來雪諾必克的第三代社長山井梨沙卻傳出外遇醜聞，甚至因此辭去了社長的職位。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，山井在9月28日被「週刊文春」爆料，表示她正與一位時尚設計師A先生交往中。然而A先生是一位已婚人士，因此兩人的交往毫無疑問屬於出軌關係，山井甚至還因此懷有身孕。

報導指出，這位A先生畢業自某間地方設計專科的大學，並於2003年成立自家品牌。由於他充滿活力的設計風格，使得很多演員、搞笑藝人等都很中意他們的商品，在業界頗具知名度。A先生去年開始幫雪諾必克設計包裝，很可能就是從那時開始和山井搭上關係。媒體曾聯絡上A先生的老婆，向她詢問外遇的事情，但對方表示「什麼都不清楚」而拒絕回應。

山井梨沙是雪諾必克創辦人山井幸雄的孫女，2019年成為公司副社長，2020正式接手社長一職，當時的她不過才32歲。然而鬧出外遇風波之後，山井梨沙也火速辭職，社長改由62歲，曾是前任社長及山井梨沙父親的山井太接手。而這樣的人事變動，似乎也影響到公司未來的接班計畫。

外遇 醜聞 露營

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