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法官未參與審理卻參與判決 台中地院判決出現重大瑕疵

美元漲勢擋不住 國際油金價格Q3皆墨

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在全球經濟衰退風險高漲之際，第3季油價正朝向出現逾兩年來首次季線下跌邁進。 路透
在全球經濟衰退風險高漲之際，第3季油價正朝向出現逾兩年來首次季線下跌邁進。 路透

國際油價正朝逾兩年來季線首次下跌邁進，主要因為對全球經濟減緩和強勢美元的擔憂持續升高，已蓋過對未來供應將吃緊的預期。在美國聯準會（Fed）誓言要讓通膨獲得控制下，金價連兩季下挫，也將出現2021年初來最大單季跌幅。

彭博資訊報導，西德州中級原油期貨價格在9月30日盤中一度接近每桶81美元，第3季以來跌約17%。Fed官員29日重申將持續升息以抑制通膨，提高市場對石油需求的擔憂。美元匯價9月創下新高紀錄，也為油市增添逆風。

Oanda資深市場分析師莫亞說：「油價本季的糟糕表現明顯反映出，在全球衰退風險高漲之際，油市的緊俏程度正在緩和。」

石油輸出國組織和其盟國（OPEC+）代表表示，該組織已開始討論在下周會議宣布減產，雖然規模還在考慮中。彭博訪調的19位分析師中，有18位預測OPEC+將會減產。

另外，黃金現貨價格在9月30日盤中漲0.5%至每英兩1,667.99美元，一周來上漲1.5%，但第3季以來跌約7%，即將創下自2021年初來最大單季跌幅。

City Index分析師辛普森表示，黃金的上漲動能已經減弱，價格停留在大約1,660-1,680美元的區間波動；除非美元進一步貶值，否則金價漲勢可能受限。

雖然黃金被視為通膨的避險資產，但美國升息已導致持有不會孳息的黃金機會成本升高，並使美元成為另一種避險選擇。

雖然全球金融市場陷入混亂，但Fed官員已堅持繼續升息，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特29日表示，目前價格穩定仍是首要工作；在德國通膨率達到雙位數之際，歐洲央行（ECB）決策官員也已表態支持進一步大幅升息。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）9月29日增持黃金0.29噸，為兩周來首次增加。

Kedia Commodities負責人凱帝亞表示：「10月、11月來自印度和中國大陸的實體需求將給予支撐，因此我並沒有那麼看空金市，價格應會在1,600美元附近有撐。」

通膨 Fed 金價

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